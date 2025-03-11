26歲冼迪琦寫真展誘人曲線 雪白肌膚盡顯 大尺度沐浴照驚艷曝光

26歲冼迪琦（小迪）2023年宣布加入台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters成員後人氣高企，有樣有身材嘅小迪更將繼2023年首度推出個人寫真後，再度推出《刻在心迪：冼迪琦寫真》。近日該出版社就驚喜公開冼迪琦拍攝寫真時嘅花絮，當中更率先透露唔少超性感場口，引來大批網民力岩激讚！