26歲冼迪琦寫真展誘人曲線 雪白肌膚盡顯 大尺度沐浴照驚艷曝光
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26歲冼迪琦（小迪）2023年宣布加入台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters成員後人氣高企，有樣有身材嘅小迪更將繼2023年首度推出個人寫真後，再度推出《刻在心迪：冼迪琦寫真》。近日該出版社就驚喜公開冼迪琦拍攝寫真時嘅花絮，當中更率先透露唔少超性感場口，引來大批網民力岩激讚！
冼迪琦驚喜宣布再推個人寫真
冼迪琦早前在社交平台透露即將再度推出個人寫真，隨後就keep住曬出模糊處理嘅寫真照，令唔少fans十分期待！近日冼迪琦寫真嘅出版社就公開咗拍攝寫真時嘅花絮，性感畫面搶先睇嘅新片除咗驚喜曝光冼迪琦在寫真中嘅多個打扮外，更連環大騷埋小迪超火辣嘅完美身材！
網民留言激讚
冼迪琦拍攝寫真嘅花絮一出，隨即引來大批網民留言激讚：「寫真都未捨得拆！繼續買咯 講經啊」、「不得了的東西要出現了」、「這就是我要的屁股蛋！！好美」、「這個身材根本犯規了」、「小迪變大迪！」、「光是影片都已經看了快好幾個小時了！」
即睇更多小迪寫真拍攝花絮！
撰文：東方新地圖片來源：youtube@時報出版ReadingTimes資料或影片來源：原文刊於新假期