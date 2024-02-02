冼迪琦在台驚遇韓國「攝理教」埋身 網民重提葉萱紀錄片揭名已改？

即將踏入25歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）近年於台灣發展，更加入了台灣中信兄弟啦啦隊成為練習生，日前她在社交網發長文透露遇到兩名疑似「攝理教」成員的韓國女生向她傳教，最終她靠1招成功甩身，引起網民熱討！