冼迪琦在台驚遇韓國「攝理教」埋身 網民重提葉萱紀錄片揭名已改？
冼迪琦 被兩韓國女生攔路搭訕
冼迪琦透露在西門捷運站遇到兩位韓國女孩搭訕，說想找人幫忙練習中文，結果她愈聽愈覺得不對勁，並想起最近有傳韓國攝理教再現台灣傳教的新聞報道，她在文中表示：
今天晚上8點多左右在西門站附近
被2個韓國女生攔下來
說是剛剛學中文要找人練習
問我有沒有時間讓她練
想說好吧 那我幫忙一下XD
她翻開一本黃色冊子
開始介紹「父親上帝」「母親上帝」「逾越節」
因為我小學是基督教學校
多少有聽過聖經故事
但她說的跟我認知中的不一樣
害怕會被打暈帶走 靠1招成功脫身
冼迪琦說在今次經歷中，印象最深刻的是該兩名韓國女生說「聖誕節是撒旦的誕生日」，令她立刻提高警覺，並用1招成功脫身，最後她更叮囑獨行的女生要特別小心：
當時我在想這些是練習中文的教材嗎？
怎麼好像有點怪怪的？
有想到以前新聞有報道過的事
心裡一直提醒自己趕快離開
但礙於禮貌上我多少還是聽了一點
印象最深刻的是
她們說聖誕節是撒旦的誕生日@@？？
當下有點害怕
然後說我要趕車就走了
離開當下又很怕她們會不會把我打暈帶走😵💫
大家真的要小心😵💫😵💫😵💫😵💫
特別是落單的女孩子（像我剛剛就是這樣
網民表示曾遇過相似經歷
有不少網民都表示曾遇過相似經歷：「北車附近的麥當勞也遇到了，說要練習中文報告，借五分鐘聽他講一下」、「有其他人在古亭站也遇到」、「欸我被攔下來兩次」、「我也有遇到，他還叫我參加活動，但我還是好好的聽完了」、「之前在新莊板橋中和都有碰到，馬上開溜」、「我在台中也遇到了！也是兩個韓國女生，攝理教改名後又開始到處傳教，超可怕…」
葉萱紀錄片被重提：是有名的邪教
網民更紛紛提到方力申女友葉萱（Maple）拍攝的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，並指出攝理教現在已改名：「攝理教已改名成『基督教福音宣教會』了，再請大家告訴身邊的女孩們！」、「Netflix上面有這個邪教的紀錄片」、「是有名的邪教」、「讓我憂鬱到不行的邪教竟然還在！」、「韓國邪教在台灣還有據點，要小心」等。
攝理教原來冇改名？
但原來攝理教的本名正是「基督教福音宣教會（Christian Gospel Mission，縮寫CGM）」，又名「耶穌晨星會（Jesus Morning Star，縮寫JMS）」，在台灣已有逾30年歷史，教會的官網亦有轉載有關教主鄭明析的報道，並稱呼鄭明析為牧師。
鄭明析被判23年有期徒刑
鄭明析去年12月已因強姦和猥褻包括葉萱在內的21名女信徒，而被判23年有期徒刑，以及要佩戴電子腳銬15年、接受120個小時的性暴力治療，並在此後10年禁止在兒童和青少年相關設施和殘疾人福利設施工作。
其後台灣「基督教福音宣教會」的官網曾發聲明，表示對鄭明析的判決「深表遺憾和擔憂」。
方力申女友葉萱Maple公開性侵後有公司拒絕聘用
Netflix《以神之名》播出後，在香港引起很大的迴響，不少香港人都留言支持；但葉萱在接受訪問時，曾提及自己因此變得更加難找工作：「本來說會聘請我的公司，在紀錄片和新聞上架後，卻改口表示因為現時情況，未能夠聘用我。」
不過葉萱表示自己從未後悔公開身份，並且認為公開身份有助證明事件的真偽，她更揚言：「我臨死之前一定會控告那個人，並且將真相公諸於世。」
東方昇專訪「攝理教」離教者！踢爆邪教7個驚人內幕
東方昇曾訪問「攝理教」的離教者，受訪者不但認識葉萱，更在訪問中踢爆更多有關「攝理教」的驚人內幕，教普羅大眾用「3大招」分辨「攝理教」！
離教者與葉萱私下有交情 為Maple反駁平反
對於網上有留言指葉萱愚蠢上當一事，與葉萱有交情的受訪者亦有為對方反駁平凡：「我自己本身識Maple喇，其實佢真係一個好真誠好單純嘅人，咁所以我都睇到啲人話佢蠢，我都唔明點解啲人會咁樣講，因為其實你畀人洗咗腦呢，其實你自己真係唔知㗎，我覺得大家畀多少少憐憫，因為佢都係一個受害者囉。」
「攝理教」多美女 唔夠靚可能冇得入會
在Netflix的紀錄片中亦有提及到，「攝理教」中大部分女教徒多數都是美女，身高都高達170。東方昇問到樣貌不出眾的教友會否被教會拒諸門外時，受訪者坦言：
「有啲個樣冇咁出眾，又唔係好高、矮矮地咁，跟住又可能唔係特別好熱心咁樣，你會發現其實啲人有少少唔係好理佢地嘅，尤其是係最高嗰啲指導者。」
教會安排婚姻 會安排信徒嫁到台灣
受訪者更表示因為教內男女信徒數目不平衡，所以教會會安排部分女信徒到台灣結婚，傳宗接代：「有個部門叫家庭部，你係教會入面搵返教會嘅人，結婚之前每個人都要寫信畀鄭明析，寫低你希望遇到咩對象，佢地自然會幫你匹配。同埋其實長期男仔都係短缺㗎，所以有時候會嫁去台灣，因為台灣多啲男仔（信徒）。」
「3招」教普羅大眾如何分辨「攝理教」
最後，受訪者亦教大眾3大招如何分辨「攝理教」：「第一，攝理教會教導無論男女信徒都是「神的新婦」、「神的新娘」，即係Maple，佢係信仰明星嚟嘅，佢就係嫁咗俾神，如果話係呢個世上嘅話，你就係好似嫁咗俾鄭明析咁，因為佢就係代表神。」此外，受訪者亦表示假如教會一開始便提及「靈」、「魂」、「肉」等三大要素或以科學角度解釋聖經的話，很大機會該教會就是屬於「攝理教」的教會之一。
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