本週快閃人口｜26歲冼迪琦驚喜現身 前TVB童星轉戰台灣身價驚人

ViuTV全新節目《本週快閃人口》即將開播，首集竟然邀請到前TVB童星冼迪琦現身教授啦啦隊舞蹈，而這位26歲香港女藝人在台灣發展的驚人成就更令人刮目相看。節目預告片段顯示，冼迪琦將以中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員身份出現，為觀眾帶來專業啦啦隊表演指導，背後原因引起網民熱烈討論。