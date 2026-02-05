本週快閃人口｜26歲冼迪琦驚喜現身 前TVB童星轉戰台灣身價驚人
《本週快閃人口》首集鎖定台北棒球文化
全新旅遊節目《本週快閃人口》打破傳統旅遊模式，專門探討香港人快閃海外的特殊原因。首集由主持人Hailey跟隨職棒迷Leo飛往台北，深入了解香港人對台灣職業棒球的狂熱程度。節目預告片段中，觀眾可以看到冼迪琦穿著中信兄弟啦啦隊制服，親自示範啦啦隊舞蹈動作，展現她在台灣職棒界的專業地位。製作單位特意安排這個環節，希望透過冼迪琦的現身說法，讓香港觀眾了解台灣職棒文化的獨特魅力。
冼迪琦台灣發展成績斐然人氣爆棚
現年26歲的冼迪琦自2023年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters後，人氣持續攀升，最近更因為一張唇印簽名卡的天價成交而震驚全場。這張標註為「獨一無二1 of 1唇印訊息情書簽名卡」的收藏品，在網上拍賣平台最終以171,000台幣（約41,000港幣）成交，出價次數高達72次。冼迪琦本人在社交平台看到相關消息後，也忍不住留言表達震驚，可見連她自己也沒想到人氣會如此火爆。
網民熱議冼迪琦驚人身價與發展前景
冼迪琦唇印卡的天價成交引發網民廣泛討論，不少人對她在台灣的發展成就表示驚嘆。有網民留言表示「這也有點太高了，丹妃的25,000就被收走了」、「人氣真的好高」、「這個價格是真愛了」等，顯示她在台灣職棒迷心中的地位已經相當穩固。另外也有網民認為「小迪的人氣應該很快能成為隊中top了」，預測她未來在啦啦隊中的發展潛力。從童星出身到台灣啦啦隊女神，冼迪琦的演藝路線轉變成功，為香港藝人進軍台灣市場提供了新的參考模式。
節目播出時間與觀眾期待值持續上升
《本週快閃人口》的製作概念新穎，專門探討香港人週末快閃海外的各種特殊原因，打破一般旅遊節目的既定模式。首集選擇台北作為目的地，並邀請冼迪琦現身分享台灣職棒文化，顯示製作單位對內容質素的重視。節目預告片段在社交平台發布後，已經吸引大量網民關注和討論，不少人表示期待看到冼迪琦的專業啦啦隊表演，以及了解更多香港人對台灣職棒的熱愛程度。隨著播出日期臨近，觀眾對這個結合旅遊與文化探索的全新節目格式充滿好奇心。