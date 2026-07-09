冼靖峰回應樂小姐生日會偷公仔事件 爆料驚吐全場知情 暗示「涉事者」身份
廣告
無綫高層樂易玲（樂小姐）生日會驚傳禮物被盜事件持續發酵，繼事主周吉佩親證確有其事後，同樣有出席生日會的冼靖峰亦開腔回應，坦言在場藝人大致都知道發生過此事，更透露自己對涉事者身份心中有數，但強調與對方並不相熟，一番回應令事件再添神秘色彩。
冼靖峰證實在場藝人都知情
冼靖峰接受訪問時被問及樂小姐生日會禮物被盜一事，他並無迴避，直接表示當時在場的人大致都有聽聞。他引用周吉佩先前的回應指出：「我哋其實在場有好多人都知嘅，都知有呢樣嘢，但係都過去咗。因為禮物係吉吉送畀樂小姐嘅，咁小姐都冇再繼續講呢件事，吉吉都冇再繼續講，咁我哋就覺得，我哋唔係一個good position去評論任何事。」冼靖峰連續兩年都有出席樂小姐的生日會，對事件經過顯然相當清楚。
冼靖峰暗示知道涉事者身份
當被追問是否認識傳聞中的涉事者時，冼靖峰的回應更加耐人尋味。他透露自己有留意網上的相關討論，並表示心中大概有個猜測：「我相信大家都應該認識，因為我見到有個Description講呢個人。我估係形容緊嗰個人，因為其實我哋大概知係邊個。」這番話等同間接確認了涉事者的存在，亦暗示圈中人對此事並非一無所知。
冼靖峰強調與涉事者從無合作
雖然冼靖峰承認大概知道涉事者是誰，但他同時劃清界線，直言與對方「不相熟」，私下亦從未在工作或拍攝上有過任何合作：「你啱啱講嗰個人我唔係好認識嘅。」他的態度明顯是既不想捲入風波，亦不願為涉事者背書，選擇保持距離的同時又不否認事件的真實性。
網民追問涉事者真正身份
事件曝光後網民反應熱烈，不少人對冼靖峰的回應大感興趣，紛紛留言表示「講咗等於冇講但又好似講咗好多」、「大家都知係邊個但冇人肯講名」、「圈中人個個都識但又話唔熟，好明顯想保護自己」。亦有網民認為冼靖峰的回應算是相當坦白，起碼證實了事件並非空穴來風，更有人留言追問「到底幾時先有人肯爆個名出嚟」，令事件的討論熱度持續升溫。
資料或影片來源：原文刊於新假期