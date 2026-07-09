冼靖峰回應樂小姐生日會偷公仔事件 爆料驚吐全場知情 暗示「涉事者」身份

無綫高層樂易玲（樂小姐）生日會驚傳禮物被盜事件持續發酵，繼事主周吉佩親證確有其事後，同樣有出席生日會的冼靖峰亦開腔回應，坦言在場藝人大致都知道發生過此事，更透露自己對涉事者身份心中有數，但強調與對方並不相熟，一番回應令事件再添神秘色彩。