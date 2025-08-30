冼靖峰莊子璇挑戰整甜品｜Archie突爆女方「好大力」 黃劍文自認包得核突竟厚面皮問一事！
廣告
今晚冼靖峰（Archie）與莊子璇在飲食節目中挑戰製作港式糖水，Archie竟公開取笑莊子璇「好大力」，場面搞笑。兩人合作炮製楊枝甘露及榴槤炒冰，火花十足。另一邊廂黃劍文挑戰包叉燒包卻自認「核突」，他更厚面皮向師傅提出一個大膽要求，究竟所為何事？
Archie莊子璇糖水舖甜蜜互動
在今晚播出的飲食節目《香港系列之原味道》中，冼靖峰（Archie）與莊子璇去到一間傳統糖水舖，挑戰親手製作港人最愛的楊枝甘露。當莊子璇落力為金柚取肉時，甜品師傅梅姐指開金柚需要用力，Archie見狀即把握機會取笑對方：「得㗎喇，佢好大力。」引來全場爆笑。二人完成後試食，莊子璇對成品極之滿意，大讚：「濃到係癲咗！」其後他們更首次嘗試即製榴槤炒冰，Archie試食時更鬼馬地賣關子：「知唔知呢個係咩呀？原味道啊！」
黃劍文獻醜自認包得有啲核突
節目另一主持黃劍文則深入元朗一間人氣外賣食店，挑戰製作店內的招牌叉燒包。雖然師傅已詳細教路，指叉燒包的製作過程由叉燒厚薄、麵團延伸度到包摺手法都一絲不苟，但黃劍文首次嘗試卻是手忙腳亂，更尷尬地向鏡頭自認：「包得有啲核突」，而且成品更是「完全冇摺口」，與師傅的完美示範相差甚遠。不過，黃劍文似乎未有氣餒，反而厚著面皮向師傅問道：「你會唔會攞出去賣呀？」，場面相當爆笑，想知道師傅如何回應就要留意節目播出。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期