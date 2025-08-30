冼靖峰莊子璇挑戰整甜品｜Archie突爆女方「好大力」 黃劍文自認包得核突竟厚面皮問一事！

今晚冼靖峰（Archie）與莊子璇在飲食節目中挑戰製作港式糖水，Archie竟公開取笑莊子璇「好大力」，場面搞笑。兩人合作炮製楊枝甘露及榴槤炒冰，火花十足。另一邊廂黃劍文挑戰包叉燒包卻自認「核突」，他更厚面皮向師傅提出一個大膽要求，究竟所為何事？