5人新男團SURFIVE出道！28歲冼靖峰再做「新人」跳唱公開 網民：Loong9呢？
SURFIVE推出首支主打歌《POPSTAR》拍MV找來女團成員合作
由28歲冼靖峰（Archie）、26歲余宗遙（DEZ）、26歲文佐匡（Sean）、26歲黃奕斌（Hugo）及23歲黃星綽組成嘅五人男團SURFIVE，平均年齡25.8歲，正式推出首支主打歌《POPSTAR》。MV更邀請到IdG Bubbles偶像女生成員莊嘉詠（Anesa）擔任女主角，演繹多個甜蜜又鬥氣嘅場口。冼靖峰笑言自己係團內最年長：「我數過原來我係SURFIVE入面最老嗰個囉！我都大佢幾年，不過應該都冇咩代溝嘅。」
冼靖峰坦言跳舞係盲點 需要靠練習補飛
對於由個人發展轉為團體活動，冼靖峰表示感覺大不同，需要放低自己好多想法去配合整個團體嘅節奏與風格。提到跳舞環節，佢直認：「跳舞直頭係我盲點嚟呀！惟有練多啲去補飛，不過，我相信自己一直以嚟嘅訓練，相信自己有進步。」佢亦透露今次齊人排舞時間唔多，得兩次機會練習，但以往嘅經驗令佢有信心喺短時間內完成。回顧2024年3月，冼靖峰曾以LOONG 9成員身份出道，當時9人組合首個活動就係到北京集訓，惟組合一直未能走紅，多次傳出解散傳聞。冼靖峰曾回應指發展會跟從公司指引，私下亦有同公司了解情況。
LOONG 9到SURFIVE 冼靖峰經歷多次男團重組之路
冼靖峰嘅男團之路可謂一波三折。2024年由TVB製作嘅偶像男團真人秀節目《亞洲超星團》總決賽中，佢以前9名成績成團加入LOONG 9，與奧利、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁一同出道。不過組合發展不順，成員各散東西，冼靖峰其後再與部分前隊友重新組合成SURFIVE。五位成員早於《亞洲超星團》時期已經認識，默契十足，跳、唱、Rap全方位發展。
網民嘲諷冼靖峰開團密過旅行團：Loong9呢？
對於冼靖峰再一次以「新人」姿態出道，網民反應兩極。有人嘲諷佢「失敗又再開團，密過旅行團」，亦有人直言「佢喺成就上的確只係一個新人」。更有網民針對團名SURFIVE大造文章，留言指「SurFive中文係咪即係5隻死剩種？又幾傳神喎」、「Loong9燶9咗？」、「Loong9呢？」、「公司仲同佢哋改SURFIVE，即係明寸冼靖峰死淨種」。另外亦有人質疑團體平均年齡25.8歲偏高，留言稱「大鑊，而家連一隊新出道男團平均年齡有成25.8歲都可以寫成平均年齡『僅』25.8歲」。