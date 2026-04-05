足球女將2大結局｜樂琳梅開2度激動落淚 雨戰不言敗精神感動全場
樂琳梅開2度激動落淚 全隊信任成就經典時刻
比賽進入下半場，螢花女足在0:2落後的絕境下展現驚人韌性。56分鐘樂琳禁區外一腳勁射為球隊追回一球，88分鐘更在NB搏得12碼後操刀射入追平球，梅開2度的表現令全場為之瘋狂！最感人的一幕是樂琳射入關鍵球後激動落淚，網民直言「樂琳喜極而泣的一刻係無價的」，更讚賞「全隊信任樂琳去射入」的團隊精神。雖然球隊最終在補時階段連失2球，但樂琳的眼淚已經成為今場比賽最動人的畫面！
凱程獲球迷票選MVP 郭思踢出「爭氣波」
雖然官方MVP由流浪女足的Winki奪得，但球迷心中的MVP卻另有人選！凱程憑藉全場出色發揮獲得球迷票選MVP，證明佢不僅外貌出眾，實力同樣令人刮目相看。另外，網民大讚第一季MVP郭思今場交足功課：「好似郭思俾人鬧足成季咁滯，今場真係爭返啖氣」，更指出佢「逼搶又有，串連攻勢又有，呢啲下左苦功又做到出嚟俾大家睇嘅嘢」。
大雨中不言敗精神感動全場 網民讚爆拼搏態度
今場比賽在大雨中進行，但惡劣天氣完全無阻球員們的鬥志！螢花女足雖然開波7分鐘就因手球犯規被罰12碼失球，22分鐘再失一球以0:2落後，但球員們並無放棄。網民大讚「全隊上下搏盡的精神，正正就係我兩季以來想睇到的畫面，佢地亦做得到」，特別提到「NB搏盡去獲得十二碼」的拼搏精神最令人感動。
帶傷上陣添遺憾 Faye及表妹未能100%發揮
比賽中最令人心疼的是Faye及表妹因傷患影響，未能發揮100%實力。網民感嘆「Faye及表妹受傷，未能發揮100%，帶點遺憾，但足球世界從來就係如此」，更表示「然而有得落場，已經係大半年努力的成果」。兩位球員帶傷上陣的專業精神同樣值得敬佩，雖然未能以最佳狀態示人，但佢哋的堅持已經為球隊注入無限正能量！
網民熱議女足發展 大讚推動足球又熱血
今場比賽不僅球技精彩，更成功推動香港女足發展！網民紛紛留言支持，有人大讚「推動足球之餘又好熱血」，亦有球迷表示「睇到好肉緊，樂琳入波同Kerman一齊大叫」，可見比賽成功吸引大眾關注本土女足。雖然螢花女足最終落敗，但球員們展現的拼搏精神和不言敗態度，已經為香港女足寫下感人一頁，相信會激勵更多年輕女性投身足球運動！