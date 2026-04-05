足球女將2大結局｜樂琳梅開2度激動落淚 雨戰不言敗精神感動全場

ViuTV熱播節目《足球女將2》即將迎來最終章！螢花女足雖然最終以2:4不敵流浪女足，但球員們在大雨中展現的不言敗精神卻贏得全場掌聲。最令人動容的一幕，莫過於樂琳射入追平球後激動落淚，而球迷票選MVP凱程更以出色表現證明香港女足新生代的實力！網民紛紛大讚「睇到好肉緊」、「好熱血」！