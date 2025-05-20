刑偵12線上看劇情 1-12集追劇日曆更新 林保怡陳自瑤關係曝光
《刑偵12》追劇日曆與騰訊視頻觀看方式
《刑偵12線上看》於每周一至周五播出，首播日期為5月19日起，部分集數延至2026年2月至4月播出。觀眾可透過線上平台追看最新集數，建議關注官方更新，以免錯過精彩劇情！除了TVB播放，《刑偵12》2025年5月19日起 18:00 騰訊視頻全網獨播，會員首日18點更新3集，之後逢星期一至四每天18:00更新2集，逢星期五至日每天18:00更新1集，SVIP會員更新日提前多看1集。 非會員逢星期一至五每天下午6點更新1集。
《刑偵12》第1集 (05/19)
一年半前，西區重案組督察刑凱（張振朗飾演）調查少女曾嘉儀失蹤案，發現線索指向希業集團，但因集團影響力被迫終止調查，還目睹嘉儀母親被車撞斃。如今，嘉儀突然衣衫襤褸現身街頭，港島總區重案組警司丁洛風（林保怡飾演）接手調查，懷疑富商傅德善（潘志文飾演）的孫兒傅一鳴（丘梓謙飾演）涉案。刑凱循嘉儀隨身物品追查，發現她被囚禁地點，與丁洛風在一棟村屋相遇，揭發多人被困。刑凱回到辦公室，與第二人格阿賢（吳業坤飾演）推理案情，猜測有人助嘉儀逃脫。
《刑偵12》第2集 (05/20)
刑凱在口供室誘騙傅一鳴作供，卻被律師指控程序不當。傅德善不滿一鳴損害希業集團聲譽，安排他保釋後潛逃。刑凱試圖讓曾嘉儀指證一鳴罪行，卻未料嘉儀出事。刑凱遇見心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾演）與前男友爭執，將二人拘捕，芷菲批評刑凱忽視嘉儀感受。刑凱與丁洛風合作，在一鳴家花園有重大發現。一鳴因證據不足獲釋，欲逃離香港時，遇上神秘男子林昱水（張松枝飾演），他舉槍指着一鳴，展開危險遊戲。
《刑偵12》第3集 (05/21)
刑凱趕到偷渡艇，卻不見傅一鳴身影。丁洛風到場搜證，僅發現一鳴血跡，刑凱因此被懷疑。為證清白，刑凱與阿賢夜探現場，分析第三者犯案過程，找到關鍵線索。一鳴案引發社會關注，高層施壓丁洛風盡快破案。洛風推薦心理學家協助，刑凱得知是楊芷菲後不滿，原來三年前，芷菲曾診斷一名疑犯患解離症，刑凱不認同，二人結下樑子。
《刑偵12》第4集 (05/22)
刑凱接受芷菲催眠，看到了傅一鳴案真兇。地產商陳以達因加租致小商戶自殺，在網上直播道歉，卻在酒店被殞殺。芷菲分析兇手具戲劇型犯罪人格，屬連環殺手。陳以達拍檔劉亞威**受傷送院，其點滴瓶被換成致命藥物。洛風推斷兇手仍在醫院，帶隊搜捕。刑凱與芷菲在病房遭偽裝成醫護的兇手襲擊，命懸一線。
《刑偵12》 第5集 (05/23)
刑凱醒來發現劉亞威已死，憶起兇手提及某英文詞彙，找到神秘網站，內有七幅拼字圖版與七段謎語。芷菲竟順利登入該網站，警方在死者胃內發現昆蟲，刑凱與洛風循線索追查，得知戴面具少女李欣（戴祖儀飾演）提出「新七宗罪」，預告下一罪孽。洛風的鄰居何妙雪（陳自瑤飾演）遇前夫鄧安鬧事，洛風及時救場。刑凱告知洛風，其死對頭張滿光（高鈞賢飾演）欲插手調查。
《刑偵12》第6集 (05/26)
待更新
備註：劇情尚未公開，敬請期待《刑偵12線上看》最新更新！
《刑偵12》第7集 (05/27)
待更新
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《刑偵12》第8集 (05/28)
待更新
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《刑偵12》第9集 (05/29)
待更新
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《刑偵12》第10集 (05/30)
待更新
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《刑偵12》第11集 (02/06)
待更新
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《刑偵12》第12集 (03/06)
待更新
備註：劇情將於2026年3月揭曉，鎖定《刑偵12線上看》！
第13集 (04/06)
待更新
《刑偵12》故事總覽
《刑偵12》以連環兇殺案為主線，丁洛風、刑凱與楊芷菲聯手調查，揭露殺手組織以「新七宗罪」為理念，針對犯下罪孽的目標行刑，背後牽涉希業集團。刑凱的三重人格（包括阿賢及暗黑人格薩尼（黎澤恩飾演））為調查增添變數，而丁洛風的姐姐**丁少芸（陳法蓉飾演）**從外國回港，隱藏不可告人秘密，為案件帶來波瀾。
《刑偵12》初登場角色介紹：
刑凱（張振朗飾演）：西區重案組督察，冷漠無情，患有三重人格解離症，與心理學家楊芷菲有舊怨，擅長追查案件線索。
丁洛風（林保怡飾演）：港島總區重案組警司，沉穩睿智，與刑凱、楊芷菲合作調查連環兇案，與死對頭張滿光關係緊張。
傅德善（潘志文飾演）：希業集團上任主席，家族勢力龐大，傅一鳴的祖父，影響力足以干預警方調查。
傅一鳴（丘梓謙飾演）：希業集團現任主席，傅德善之孫，傅成山之私生子，涉嫌與曾嘉儀失蹤案有關。
楊芷菲（傅嘉莉飾演）：心理學家，大學心理系助教，精通犯罪側寫，曾因解離症判斷與刑凱結怨，是傅洋山的徒弟。
林昱水（張松枝飾演）：殺手組織主要殺手，性格孤僻，以扭曲的正義觀殺人，執行「新七宗罪」計劃
李欣（戴祖儀飾演）：大學生，因家庭問題及對社會不滿，創辦「Saturn115」論壇，宣揚「新七宗罪」，抨擊社會罪惡。
何妙雪（陳自瑤飾演）：日式飯團店老闆娘，單親媽媽，丁洛風的鄰居，與其有感情線，育有一女。
張滿光（高鈞賢飾演）：港島總區重案組警司，丁洛風的死對頭，欲插手兇案調查。
鄧安：何妙雪的前夫，醉酒鬧事，與妙雪關係緊張。
阿賢（吳業坤飾演）：刑凱的第二人格，感受性強，擅長觀言察色，與刑凱共同推理案情。
丁少芸（陳法蓉飾演）：丁洛風的姐姐，因複雜家庭環境對家人反感，但對弟弟洛風寵愛有加，回港後藏著陰謀。
薩尼（黎澤恩飾演）：刑凱的第三人格，暗黑人格，性格神秘，為案件調查帶來未知影響。
陳以達：地產商，因加租事件引發爭議，直播道歉後被兇手殞殺。
劉亞威：陳以達的商業拍檔，受傷送院後成為兇手目標。