刑偵12線上看劇情 1-12集追劇日曆更新 林保怡陳自瑤關係曝光

《刑偵12》劇情圍繞一宗連環兇殺案展開，牽涉港島總區重案組警司丁洛風（林保怡飾演）、西區重案組督察刑凱（張振朗飾演）以及心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾演），三人聯手抽絲剝繭，追查一個以「新七宗罪」為理念的殺手組織。本文將為您詳列《刑偵12線上看》1至13集的劇情更新，並介紹每集初登場的主要角色，助您緊跟劇情進度，享受追劇樂趣！希望這份《刑偵12》線上看劇情總結與追劇日曆能助您輕鬆追劇！若需更多角色分析或劇情預測，歡迎隨時提問！