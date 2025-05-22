刑偵12｜傅嘉莉演心理學家 知性全黑套裝look勁搶鏡 大騷多變演技勁精彩！
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昨晚一集《刑偵12》亮點多多，當中最大亮點，是兩大主角陳自瑤（Yoyo）及傅嘉莉的顏值與造型大比拼，結果絕對是誰也搶不了誰的風頭。其中1分鐘的場口內演食人殺人犯表情到位，演技獲讚！
傅嘉莉演心理學家 知性全黑套裝look勁搶鏡
飾演心理學家楊芷菲的傅嘉莉Kelly，劇中的女強人造型亦令人目不睱給，既有雪紡恤衫Look、亦有純白西裝裙Look，及紮髻黑色套裝專家證人Look，每個造型均滲發出強烈的女人味及知性美；加上出名身形弗爆的Kelly，在劇中完美Carry了極蝦人著的超貼身白色鉛筆裙，身材完美程度令網民為之嘩然，大讚Kelly劇中造型靚到一絕，並指《刑偵12》女主角定妝一流。據知，原來Kelly劇中長直髮造型、是總監製佳導的意思，目的是要增加Kelly的專業感。除了髮型及造型，Kelly昨晚一集「變態食人殺人犯」上身的場口，在短短未夠1分鐘的場口內演盡了一個既寂寞又渴望愛的變態食人殺人犯，並瞬間遊走於委屈蒼涼、驚恐及發狂狀態，演技再獲肯定，網民更指近年的Kelly已是演技信心保證。
傅嘉莉內地宣傳感恩台前幕後
傅嘉莉在IG分享到內地宣傳靚相：「第一次在內地宣傳，第一次在大銀幕上看到自己有份參演的電視劇，第一次與內地傳媒和粉絲互動，一切太美好感謝公司，感謝平台，感謝所有台前幕後，成就這一切，繼續享受接下來每一個的宣傳活動。」
在預告片釋出時，畫面見到傅嘉莉會與張振朗第二人格（吳業坤飾演阿賢）有感情。
圖片來源：TVB、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期