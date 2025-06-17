刑偵12｜吳業坤向傅嘉莉獻離別之吻勁催淚！獲網民勁讚全能型男 分享幕後搞笑花絮
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TVB《刑偵12》踏入結局周，昨晚（16日）一集相當催淚，劇情講述刑凱（張振朗飾）的暗黑人格Sunny（黎澤恩Ronny飾）「出現」的時間愈來愈長，為了幫助刑凱盡快整合解離了的人格，第二人格阿賢（吳業坤飾）甘願犧牲先行消失！
臨消失前，阿賢還借用刑凱的身體約楊芷菲（傅嘉莉飾）去camping表白；阿賢在浪漫的環境下唱歌仔冧芷菲之餘、二人還齊齊切珍寶珠蛋糕，最後阿賢向芷菲送上深情一吻後，即遵守諾言消失，只剩下失落的刑凱及芷菲…
《刑偵12》坤哥獲讚戲內戲外同樣屈機
坤哥昨晚一集可謂施展渾身解數，尤其彈結他獻唱《想跟你好好道別我怕來不及》一幕，獲網民大讚聽出耳油之餘，並大讚坤哥現實與劇中角色同樣屈機：「坤哥唱歌又真幾好聽」、「坤哥真的好型，又識日文又做老闆，身型又好」、「仲識埋打交（空手道港隊），全能到吖」、「成套劇最唔捨得坤哥」、「所有好嘅嘢都喺呢個人格度，好屈機。」
網民勁讚坤哥又識唱歌又識日文又識打空手道，仲開埋餐廳同音樂學校做老闆，簡直係全能型男。（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
坤哥演技大躍進令網民感動到喊
而坤哥吻別芷菲後消失的戲碼，亦感動了許多網民，不少網民坦言忍不住看到哭了，並指十分不捨得阿賢離開：「今集被阿賢感動到想喊，好sweet但亦好傷感，做得好！」、「好唔捨得你呀，搞到我真係喊呀，超級感動」、「坤哥造型好靚好型，演技大躍進」、「今晚好傷感，你要離開了」、「呢幕好高質」。
坤哥再唱《想跟你好好道別我怕來不及》啱晒氣氛
此外，還有網民勁讚坤哥所唱的《想跟你好好道別我怕來不及》這首歌和這一幕好Fit，表示：「《想跟你好好道別我怕來不及》係同樣佳導監製《香港人在北京》入面，坤哥親自創作嘅插曲，估唔到放入《刑偵12》告別呢一幕，氣氛都咁好。」
坤哥分享與傅嘉莉、張振朗幕後搞笑花絮
雖然劇情催淚，但向來愛玩的坤哥，原來在拍攝現場與傅嘉莉及張振朗拍了大批搞笑花絮照並上載IG；照片所見，張振朗與傅嘉莉起勢耍花槍曬恩愛，而坤哥則全程表現落寞又無奈地問：「你們有當過我存在嗎？我還是迴避一下吧！」相當爆笑。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@kwangorrrrrr資料或影片來源：原文刊於新假期