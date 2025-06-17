刑偵12｜吳業坤向傅嘉莉獻離別之吻勁催淚！獲網民勁讚全能型男 分享幕後搞笑花絮

TVB《刑偵12》踏入結局周，昨晚（16日）一集相當催淚，劇情講述刑凱（張振朗飾）的暗黑人格Sunny（黎澤恩Ronny飾）「出現」的時間愈來愈長，為了幫助刑凱盡快整合解離了的人格，第二人格阿賢（吳業坤飾）甘願犧牲先行消失！