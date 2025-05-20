刑偵12｜林保怡用1字替代 拒認掟陳自瑤劇本
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林保怡和陳自瑤於日前一同出席新劇《刑偵12》的宣傳活動，由於早前陳山聰憶述做新仔時曾被林保怡掟過劇本，這日林保怡就被問到有無掟過拍檔陳自瑤劇本？他竟回答：「我有攞過佢個劇本㗎！」
《刑偵12》林保怡爆與陳自瑤幕後趣事
當被問及拍攝過程中，是否有掟陳自瑤劇本時，林保怡就只用個「攞」字形容：「我有攞過佢個劇本㗎！」對此，陳自瑤回應說：「佢話我攞住佢嘅劇本做乜鬼，嗰句對白就攞開啦！」林保怡補充說：「佢真係攞住劇本摸索到拍到中間先唔需要劇本，好多時同事嘅習慣去到正式仲攞住。」
不過早前林保怡提及過此事，就直認有掟過陳自瑤劇本，當時他解釋：「大佬佢由香港到佛山，喺酒店又睇劇本，現場又睇劇本，拍之前仲睇，大佬一頁紙咋喎！我咪掟佢劇本，但係佢趁我行開自己又執返。」但他強調是在與陳自瑤相熟後，才做出這樣的舉動。
陳山聰自爆拍劇曾被視帝掟劇本
早前陳山聰與譚俊彥接受訪問時，自爆當年拍劇曾遭同劇視帝級演員掟走劇本，令佢驚到震之餘至今仍印象深刻！
陳山聰憶述當年拍攝劇集《隨時候命》，同劇有鄭伊健、林保怡和佘詩曼等演員，他續指當年還是一個小角色：「我最記得我喺飛行服務隊入面，我坐喺林保怡嘅副駕，好多對白又英文，佢行過見到問我：『你做咩呀？』我話我喺度背緊對白，跟住佢一手攞走個劇揼走佢，佢話：『睇咩睇，唔使睇，得㗎啦！上到去就ok㗎啦！」陳山聰直言當時唔明白點解對方要咁做，只係心諗「你ok，我唔ok喎」，更擔心到全身都震！
陳山聰奪視帝終明白對方當年用意
陳山聰現時已係經驗十足嘅演員，2022年大熱封視帝嘅佢，明白到劇本不能死記硬背，亦終於明白當年林保怡為何要這樣做：「當然唔係叫你唔睇劇本、唔做功課，但係唔係死記，我而家同譚俊彥都係排戲嘅時候睇一次，跟住就揼開本劇本，就要記得晒所有嘢，因為對白唔係最重要，學譚俊彥話齋，聽對方講乜嘢，你嘅回應先係最緊要。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、魔方全媒、IG@chenchiyiu資料或影片來源：原文刊於新假期