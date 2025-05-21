《刑偵12》蔥頭首演變態角色驚艷全場 張松枝俄羅斯輪盤逼瘋傅一鳴
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昨晚播出的《刑偵12》中，希業集團的「富三代」傅一鳴（丘梓謙蔥頭飾）因涉嫌禁錮及販賣人口被拘留。在劇中，刑偵人員刑凱（張振朗飾）試圖說服曾嘉儀（李海銅飾）揭露一鳴的罪行，但這反而導致嘉儀跳樓，使刑凱被迫休假。在丁洛風（林保怡飾）和刑凱的協助下，他們找到了一鳴的殺人證據，但由於程序問題，一鳴最終被釋放。
蔥頭與張松枝對手戲成焦點
一鳴在祖父德善（潘志文飾）的安排下保釋潛逃，卻遭遇神祕而殘忍的黑衣人林昱水（張松枝飾）。昱水提出與一鳴玩俄羅斯輪盤，這場戲讓一鳴驚恐萬分。「他真的在進步」、「佢做戲真係幾入型入格，好有亮點，前途無限」、「蔥頭對眼有啲戲」、「畀林保怡盤佢同埋求張松枝都做得幾好」、「越來越靚仔」、「蔥頭有幾嚇反眼動作好睇」、「可塑性都好高！可甜可辣」；網民對蔥頭的表現讚不絕口。
蔥頭期待挑戰更多角色
蔥頭在接受訪問時表示，他一直期待演出變態角色，因為這類角色提供了更多表演的空間。「好似《寒戰》梁家輝畀ICAC審問嗰場咁，本身個戲係好睇，呢啲戲其實冇乜動作，因為大家都坐喺度講對白，但如果坐喺度講對白都畀到人節奏嘅感覺，就會好睇。」他也提到，與林保怡和張松枝的合作讓他學到很多，尤其是在表演節奏上的掌控。「同保怡哥對戲嗰場真係冇壓力，一來我唔想觀眾覺得出戲，所以我一定要做到唔怕佢先得，咁先符合到富三代嗰種有恃無恐嘅感覺。二來保怡哥超好人，我記得有日拍嘢好熱同好猛太陽，保怡哥驚我曬親，會叫我上佢架褓母車休息同埋歎冷氣，又係咁同我傾偈，講嚇汽車經同埋食嘢經咁，乜都講。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期