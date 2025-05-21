《刑偵12》蔥頭首演變態角色驚艷全場 張松枝俄羅斯輪盤逼瘋傅一鳴

昨晚播出的《刑偵12》中，希業集團的「富三代」傅一鳴（丘梓謙蔥頭飾）因涉嫌禁錮及販賣人口被拘留。在劇中，刑偵人員刑凱（張振朗飾）試圖說服曾嘉儀（李海銅飾）揭露一鳴的罪行，但這反而導致嘉儀跳樓，使刑凱被迫休假。在丁洛風（林保怡飾）和刑凱的協助下，他們找到了一鳴的殺人證據，但由於程序問題，一鳴最終被釋放。