刑偵12｜陳法蓉與林保怡相隔33年再合作 由呢種關係進化變姊弟
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陳法蓉於日前與林保怡一同參加了新劇《刑偵12》的宣傳活動，期間她提到與林保怡相隔33年再攜手合作，十分感慨！
《刑偵12》陳法蓉與林保怡再合作：好值得紀念
在新劇《刑偵12》中，陳法蓉與林保怡再次合作，這是繼1992年電影《龍騰四海》後，兩人時隔33年再度合作。陳法蓉對此感慨萬千：「嘩，原來咁耐，我真係唔知！但係隔咗咁多年大家一齊合作真係好值得紀念。」
在《龍騰四海》中，陳法蓉飾演林保怡義兄鄧光榮的妻子，即是林保怡的義嫂，現在於《刑偵12》中，58歲的陳法蓉和59歲的林保怡則變成姊弟關係。陳法蓉透露在劇中，她主要負責處理案件中的證物和屍體，而飾演她弟弟的林保怡則經常需要親自下場調查案件。
拍攝過程中挑戰與困難
陳法蓉表示，為了更好地詮釋角色，她在拍攝《刑偵12》時投入了大量的時間和精力去研究每一個角色的性格，令她的工作壓力大增，不幸出現了胃液倒流的問題：「突然之間有一晚瞓緊覺嘅時候，就有胃液走咗出嚟，整傷咗個喉嚨，所以講嘢把聲就沙咗，其實我咳嗽係冇病毒㗎。」她表示最近工作好辛苦，也令她再度病發。
陳法蓉也分享了拍攝《刑偵 12》時遇到的一些挑戰，「最辛苦就係好熱，好似喺焗爐一樣喺度拍電視劇，所以拍完都覺得大家出咗好多汗濕晒。」她說，拍攝過程中的高溫環境讓所有人都感到非常疲憊，但大家仍然堅持完成了拍攝。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、《龍騰四海》資料或影片來源：原文刊於新假期