刑偵12｜陳自瑤仙氣登場獲讚「靚到發光」 林保怡偷聽情節令人諗起呢套美劇

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昨晚《刑偵12》的一集中，觀眾目不轉睛地欣賞了一場精彩的顏值與造型大比拼，主角陳自瑤（Yoyo）和傅嘉莉各展魅力，讓人難以抉擇誰更勝一籌。Yoyo在劇中飾演一位單親媽媽，她的造型雖然簡單，但她那凍齡的童顏和慈愛的氣場，讓她在劇中的每一次出場都光芒四射，網民更是讚嘆：「靚到發光。」

陳自瑤仙氣登場獲讚「靚到發光」

另一方面，劇中「自保CP」（陳自瑤與林保怡）的互動也大大吸引了觀眾的注意。林保怡飾演的角色洛風竟在妙雪的家中偷偷安裝了竊聽器，每天回家後便偷聽妙雪家的一切，這一發現不僅讓網民感到震驚，也讓劇情增添了更多神祕色彩，讓人聯想到《安眠書店》的情節。

林保怡偷聽情節令人諗起呢套美劇

昨晚還有一個有趣位，當萬民期待的「自保CP」（陳自瑤林保怡）終於同框後，場口卻揭出了林保怡角色其中一個怪癖，就是洛風在妙雪家裏原來悄悄地裝了偷聽器，而洛風每到家後的重頭節目，就是拿出竊聽器材「探視」妙雪家中發生一切，邊聽邊笑之餘、還要面紅兼露出令人費解的享受狀態，令網民大感震撼，直指林保怡角色很有趣之餘，又指場口令人想起《安眠書店》，為原本已很懸疑的劇集再添更多神秘色彩。

刑偵12 （圖片來源：TVB）
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刑偵12 （圖片來源：TVB）
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刑偵12 （圖片來源：TVB）
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刑偵12 （圖片來源：TVB）
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刑偵12 （圖片來源：TVB）
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刑偵12 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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