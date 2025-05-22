刑偵12｜陳自瑤仙氣登場獲讚「靚到發光」 林保怡偷聽情節令人諗起呢套美劇

昨晚《刑偵12》的一集中，觀眾目不轉睛地欣賞了一場精彩的顏值與造型大比拼，主角陳自瑤（Yoyo）和傅嘉莉各展魅力，讓人難以抉擇誰更勝一籌。Yoyo在劇中飾演一位單親媽媽，她的造型雖然簡單，但她那凍齡的童顏和慈愛的氣場，讓她在劇中的每一次出場都光芒四射，網民更是讚嘆：「靚到發光。」