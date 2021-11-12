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利君牙宣布嫁毛記「腦細」阿Bu 升呢老闆娘 被東方昇追問：係咪有咗？

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撰文：東方新地

29歲毛記電視藝人利君牙（本名陳柏寧）在本周四（11日）內地稱為「光棍節」的日子，於社交平台宣布結婚喜訊，對象為毛記創辦人之一的「腦細B」阿Bu（姚家豪），引來一眾好友和網民紛紛向兩人送上祝賀的留言，惟獨同事東方昇別樹一幟，聲稱代觀眾追問利君牙：「係咪有咗？」而前同事詩勁的回答，就洩漏了天機！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected][email protected]毛記電視

利君牙宣布：結婚為咗咩？

利君牙於本周四（11日）晚在社交平台貼出同阿Bu的甜蜜合照，並宣布：「我 結 婚 喇～拍拖嗰時無親自同大家講，宜家補返啦～用咗好耐思考到底結婚係為咗咩，好多人都會話都係差張紙啫，但其實又係咪真係差張紙呢？最後我嘅結論係同平時做嘢一樣，諗幾多係無用，做咗再算。」

阿Bu曾做過商台DJ，也是毛記電視、和100毛等媒體的創辦人之一，現為上巿公司毛記葵涌的主席兼執行董事，他自2016年公開同利君牙拍拖，至今已有5年。（圖片來源：IG@teeth.mavis）
阿Bu曾做過商台DJ，也是毛記電視、和100毛等媒體的創辦人之一，現為上巿公司毛記葵涌的主席兼執行董事，他自2016年公開同利君牙拍拖，至今已有5年。（圖片來源：[email protected]

乘機甜爆放閃

講完婚訊，利君牙續以「重甜可skip」為題對阿Bu表白並乘機放閃說：「多謝你，成日用行動嚟話我知你有幾錫我，例如係記住晒我講過嘅無聊嘢，例如係打緊機都會照聽我電話（最多hea覆），例如係會好畀面咁食晒我啲垃圾創意料理。不過其實，唔使做咁多，間唔使用口講我都ok㗎～」

一向對戀情好低調的利君牙，難得在公布婚訊的同時甜蜜放閃。（圖片來源：YouTube@毛記電視截圖）
一向對戀情好低調的利君牙，難得在公布婚訊的同時甜蜜放閃。（圖片來源：[email protected]毛記電視截圖）
曾多次做婚禮MC的利君牙，今次終於到自己嫁人，好友們都紛紛向她送上祝賀。（圖片來源：IG@teeth.mavis）
曾多次做婚禮MC的利君牙，今次終於到自己嫁人，好友們都紛紛向她送上祝賀。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@teeth.mavis）
（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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《100毛》亦有在社交網重po利君牙的帖文祝福二人，仲封阿Bu做公司的茶部主管，又話兩人結婚毛毛仝人最開心係嚟緊新年可以逗多兩封利是！（圖片來源：IG@100mosthk）
《100毛》亦有在社交網重po利君牙的帖文祝福二人，仲封阿Bu做公司的茶水部主管，又話兩人結婚毛毛仝人最開心係嚟緊新年可以逗多兩封利是！（圖片來源：[email protected]

東方昇代觀眾題問 詩勁回答洩密

之後利君牙的一眾好友包括娟姐練美娟、孫慧雪、陳曉華等都紛紛向兩人送上祝賀的留言，惟獨同事東方昇（本名王嘉偉）別樹一幟，聲稱代觀眾追問利君牙：「我知大家想講咩啊！嗱，我幫啲觀眾問㗎咋：係咪有咗？」之後又補充說：「放心，我唔想做契爺！」

東方昇的問題獲過千網友畀Like。（圖片來源：IG@teeth.mavis）
東方昇的問題獲過千網友畀Like。（圖片來源：[email protected]
利君牙與一眾毛記藝人同事合照。（圖片來源：IG@teeth.mavis）
利君牙與一眾毛記藝人同事合照。（圖片來源：[email protected]

利君牙未有回應東方昇的問題，但前同事詩勁（本名李星熲）隨即搶住代她回答東方昇：「人哋冇諗住契你囉癡線！」與利君牙同屬毛記藝人的羅若Off（本名卓穎思）亦應和：「係囉！勁唔知醜！」兩人的回答被網友指疑似洩漏了天機。

（圖片來源：IG@teeth.mavis）
（圖片來源：[email protected]
利君牙與詩勁（中排左）及羅若Off（中排中）曾一起拍過不少節目，不過詩勁已在2021年5月中離開了毛記電視。（圖片來源：IG@offoffmandic）
利君牙與詩勁（中排左）及羅若Off（中排中）曾一起拍過不少節目，不過詩勁已在2021年5月中離開了毛記電視。（圖片來源：[email protected]

曾被麥玲玲指今年唔結就散

此外有不少網友都提到今年2月在利君牙有份做主持的毛記電視節目《圍爐取戀》中，曾搵來麥玲玲師傅做嘉賓，為大家詢問牛年各大生肖的桃花運，當時麥玲玲曾指阿Bu年紀已大，要快些結婚，更指兩人「唔結就散㗎喇」，結果兩人真的決定趕在牛年完結前拉埋天窗！

節目中麥玲玲更叫阿Bu買層樓送畀利君牙。（圖片來源：YouTube@毛記電視截圖）
節目中麥玲玲更叫阿Bu買層樓送畀利君牙。（圖片來源：[email protected]毛記電視截圖）
（圖片來源：IG@100mosthk）
（圖片來源：[email protected]

利君牙面臨30大關

將於明年1月6日踏入30歲的利君牙擁有四分之一印度血統，畢業於浸會大學傳理系，因在毛記年宵攤位幫手，被「腦細」林日曦睇中，2015年加入毛記電視，亦曾在ViuTV主持節目《點相》。雖然利君牙這個藝名是取自新聞主播利君雅的諧音，但她也被指貌似TVB藝人朱千雪及歌手薛凱琪，因此也被封為「混血薛凱琪」。

利君牙將於明年1月6日踏入30歲。（圖片來源：IG@teeth.mavis）
利君牙將於明年1月6日踏入30歲。（圖片來源：[email protected]
現時利君牙除了是毛記主播外，也是一名專業的普拉提導師。（圖片來源：IG@teeth.mavis）
現時利君牙除了是毛記主播外，也是一名專業的普拉提導師。（圖片來源：[email protected]

早前利君牙曾參加《全民造星4》面試，但未能入圍96強，她在社交平台發文感謝大家支持和鼓勵，表示：「畀公司調教到好怕悶，又其實好鐘意舞台嘅我，本來好想用呢個機會突破吓、畀大家見吓我另一面。雖然最後都唔成功，係傷心㗎！不過我諗自己好快會搵到啲新嘢玩，我哋喺第二啲地方再見啦！」

加入毛記電視後，利君牙曾主持過《六點半左右新聞報道》、《勁曲金曲》、《萬千呃Like賀台慶》等多個節目。（圖片來源：IG@teeth.mavis）
加入毛記電視後，利君牙曾主持過《六點半左右新聞報道》、《勁曲金曲》、《萬千呃Like賀台慶》等多個節目。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@teeth.mavis）
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