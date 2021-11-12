利君牙宣布嫁毛記「腦細」阿Bu 升呢老闆娘 被東方昇追問：係咪有咗？
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]毛記電視
利君牙宣布：結婚為咗咩？
利君牙於本周四（11日）晚在社交平台貼出同阿Bu的甜蜜合照，並宣布：「我 結 婚 喇～拍拖嗰時無親自同大家講，宜家補返啦～用咗好耐思考到底結婚係為咗咩，好多人都會話都係差張紙啫，但其實又係咪真係差張紙呢？最後我嘅結論係同平時做嘢一樣，諗幾多係無用，做咗再算。」
乘機甜爆放閃
講完婚訊，利君牙續以「重甜可skip」為題對阿Bu表白並乘機放閃說：「多謝你，成日用行動嚟話我知你有幾錫我，例如係記住晒我講過嘅無聊嘢，例如係打緊機都會照聽我電話（最多hea覆），例如係會好畀面咁食晒我啲垃圾創意料理。不過其實，唔使做咁多，間唔使用口講我都ok㗎～」
東方昇代觀眾題問 詩勁回答洩密
之後利君牙的一眾好友包括娟姐練美娟、孫慧雪、陳曉華等都紛紛向兩人送上祝賀的留言，惟獨同事東方昇（本名王嘉偉）別樹一幟，聲稱代觀眾追問利君牙：「我知大家想講咩啊！嗱，我幫啲觀眾問㗎咋：係咪有咗？」之後又補充說：「放心，我唔想做契爺！」
利君牙未有回應東方昇的問題，但前同事詩勁（本名李星熲）隨即搶住代她回答東方昇：「人哋冇諗住契你囉癡線！」與利君牙同屬毛記藝人的羅若Off（本名卓穎思）亦應和：「係囉！勁唔知醜！」兩人的回答被網友指疑似洩漏了天機。
曾被麥玲玲指今年唔結就散
此外有不少網友都提到今年2月在利君牙有份做主持的毛記電視節目《圍爐取戀》中，曾搵來麥玲玲師傅做嘉賓，為大家詢問牛年各大生肖的桃花運，當時麥玲玲曾指阿Bu年紀已大，要快些結婚，更指兩人「唔結就散㗎喇」，結果兩人真的決定趕在牛年完結前拉埋天窗！
利君牙面臨30大關
將於明年1月6日踏入30歲的利君牙擁有四分之一印度血統，畢業於浸會大學傳理系，因在毛記年宵攤位幫手，被「腦細」林日曦睇中，2015年加入毛記電視，亦曾在ViuTV主持節目《點相》。雖然利君牙這個藝名是取自新聞主播利君雅的諧音，但她也被指貌似TVB藝人朱千雪及歌手薛凱琪，因此也被封為「混血薛凱琪」。
早前利君牙曾參加《全民造星4》面試，但未能入圍96強，她在社交平台發文感謝大家支持和鼓勵，表示：「畀公司調教到好怕悶，又其實好鐘意舞台嘅我，本來好想用呢個機會突破吓、畀大家見吓我另一面。雖然最後都唔成功，係傷心㗎！不過我諗自己好快會搵到啲新嘢玩，我哋喺第二啲地方再見啦！」