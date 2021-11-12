利君牙宣布嫁毛記「腦細」阿Bu 升呢老闆娘 被東方昇追問：係咪有咗？

29歲毛記電視藝人利君牙（本名陳柏寧）在本周四（11日）內地稱為「光棍節」的日子，於社交平台宣布結婚喜訊，對象為毛記創辦人之一的「腦細B」阿Bu（姚家豪），引來一眾好友和網民紛紛向兩人送上祝賀的留言，惟獨同事東方昇別樹一幟，聲稱代觀眾追問利君牙：「係咪有咗？」而前同事詩勁的回答，就洩漏了天機！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]毛記電視