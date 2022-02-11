30歲利君牙被疫情搞到精神失常 網民翻炒舊照直指撞樣《華燈初上》楊謹華

30歲毛記電視藝人利君牙（本名陳柏寧）於去年11月11日「光棍節」宣布與毛記創辦人之一的「腦細B」阿Bu（姚家豪）結婚近日亦正密羅緊鼓籌備婚禮，可惜因為面臨第五波疫情，有關結婚的規定改完又改版本多多，搞到利君牙有啲精神失常！