前「東張女神」利穎怡餐廳內失控爆喊！旦哥鄭丹瑞竟稱「你唔係主角」？背後催淚真相曝光
利穎怡懷孕七個月以為無人記得生日
片段中可見當時腹大便便的利穎怡手執紙巾，哭得梨花帶雨。原來她一直覺得自己是內向的「I人」，加上懷孕期間「粗身大細」，以為今年生日不會有人特意為她慶祝。沒想到好姊妹楊埕（Mina）非常有心，特意以鄭丹瑞的名義約一班朋友出來食飯，實際上是為這位壽星女炮製驚喜生日派對。當Joan發現自己才是主角時，瞬間感動爆喊，邊抹眼淚邊抽泣說：「見到你哋大家都特登出嚟⋯⋯黐線！」身邊朋友即刻笑住安慰：「你講到好似香港好大咁。」
鄭丹瑞幽默爆肚成功氹返壽星女
同場的鄭丹瑞（旦哥）發揮一貫幽默本色，對住喊到收唔到聲的Joan連環爆肚：「我其實都唔知你嚟㗎，所以其實你唔使咁緊張、咁感動。」旁人再加多腳笑言：「其實你唔係主角！」惹得全場大笑，成功令壽星女破涕為笑。Joan事後在帖文中感性寫道：「人越大就會發現，世上無一個人會無條件對自己好，所以願意花費精力同埋時間來愛自己的人，顯得更加珍貴。」當時她手捧著寫有「美女惠忠」的Hello Kitty蛋糕，身邊有愛惜自己的朋友，難怪她會感動得一塌糊塗。
利穎怡漫長求子路歷盡驚險終母子平安
利穎怡於2019年與圈外關姓丈夫結婚，婚後一直努力造人。她在懷孕初期發現患有腺肌瘤，醫生曾告知她因為腺肌瘤很難懷孕，通常30週前便會小產，令她非常驚恐。到了39週入院催生時，醫生更發現BB心跳出現異樣，緊急開刀後才驚覺BB的臍帶足足纏繞頸部兩圈，導致心律不正，幸好最終大步檻過。早前Joan為HOY TV節目《開運秘笈》錄影時，與游莨維、樂翊榆及七仙羽師傅分享由懷孕到生產的驚險經歷，期間依然心有餘悸，甚至忍不住哽咽。
網民大讚好友有心感嘆母愛偉大
利穎怡重溫舊片後，不少網民湧入留言區送上祝福。有人大讚楊埕策劃驚喜派對非常有心：「有呢班朋友真係好幸福！」亦有網民感嘆她的求子路艱辛：「睇完佢生BB嘅經歷，再睇返呢條片真係更加感動。」更有粉絲留言表示：「經歷過生死關頭，而家睇住BB健康成長，呢個生日一定更加有意義！」Joan在IG Story自嘲：「不好意思我個人比較感性」，令網民紛紛留言表示被她的真性情打動。