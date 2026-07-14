前「東張女神」利穎怡餐廳內失控爆喊！旦哥鄭丹瑞竟稱「你唔係主角」？背後催淚真相曝光

前「東張女神」利穎怡（Joan）自去年初經歷驚險生產、平安誕下囝囝「關少爺」後，正式升級做新手媽媽。近日她在社交平台重溫一段去年生日時的爆喊短片，當時挺著七個月孕肚的她獲好友策劃驚喜派對，感動到當場淚崩，而片中鄭丹瑞的幽默回應更令全場爆笑收場。