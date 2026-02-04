前東張女神產後4個月解開上衣騷湯碗胸 坦承身材走樣透露收身秘訣

前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV主播工作。近日她在社交網大膽分享性感照片，先是穿上黑色套裝裙展露女神霸氣，壓軸更解開上衣露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」，引爆網民熱議！這位擁有34C驕人身材的新手媽媽，產後僅4個月就敢於挑戰如此大膽造型，背後收身秘訣究竟是什麼？