前東張女神產後4個月解開上衣騷湯碗胸 坦承身材走樣透露收身秘訣
前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV主播工作。近日她在社交網大膽分享性感照片，先是穿上黑色套裝裙展露女神霸氣，壓軸更解開上衣露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」，引爆網民熱議！這位擁有34C驕人身材的新手媽媽，產後僅4個月就敢於挑戰如此大膽造型，背後收身秘訣究竟是什麼？
利穎怡解開上衣騷湯碗胸網民讚爆
利穎怡在社交網分享的性感照片中，最矚目的莫過於她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」。她在照片中留言表示「一次大膽的嘗試，一場風格的實驗」，展現出產後重拾自信的一面。粉絲見到照片後大表驚喜，紛紛留言「好Sexy，好索」、「認真索到爆」，對她的火辣身材讚不絕口。這組照片除了展示她的豐滿上圍外，一雙修長美腿同樣勁吸睛，完全看不出是剛生完BB的新手媽媽。
Joan坦承身材走樣靠忙碌生活自然收身
擁有34C驕人身材的Joan接受訪問時坦承，身材確實已不復未生時的狀態。她表示「當然有走樣，因為我係開刀生BB，初期唔可以做太多運動住，所以都有驚過」。不過由於家中沒有工人姐姐，什麼都要自己做，忙到連驚的時間都沒有。Joan以過來人身份鼓勵其他新手媽媽，指身材肥胖未必一定關脂肪事，可能只是水腫問題。她透露雖然有做機器幫助消脂，但基本上隨著時間流逝，人又保持心情平靜，身體就可以慢慢回復，連電視台的幕後人員都說她由1月頭到1月底好像消了好多腫。
利穎怡不拒拍性感戲望演戲成終身事業
談到事業發展，Joan表示跟無綫拍攝的最後一齣劇集《非常檢控觀》終於播出，她仍然有拍劇癮，希望演戲能成為終身事業。當被問及成為人妻人母後會否不再接拍性感戲時，她明確表示「唔會，不過都要視乎劇情，個人覺得如果幫到個劇情係可以拍嘅」。這個回應顯示Joan並不會因為身份轉變而限制自己的演藝路向，反而更加開放地面對不同類型的角色挑戰，證明她對演藝事業的認真態度和專業精神。
圖片來源：IG@joannyle、ig@joannyle資料或影片來源：原文刊於新假期