《剪裁魔法師2》冠軍出爐！鍾梓浩神作致敬《花樣年華》 倪晨𣌀激讚：你好似個魔術師！
昨晚決賽夜 鍾梓浩神還原《花樣年華》跑街一幕奪冠
冠軍鍾梓浩（Tiger）的決賽作品「風雨中的歸家者」集創意、美感與故事於一身，成功在昨晚的比賽中脫穎而出。他巧妙地將電影《花樣年華》的光影「定格」在模特兒莊子璇的裙子上，充滿向經典港產片致敬的意味。最令人驚艷的是，Tiger採用了獨特的「Emotion Cut」剪裁技巧，將裙擺、恤衫、手袖以至西裝都完美定格在「跑的一個瞬間」，彷彿時間停止，讓整個造型充滿動感與張力。評審倪晨𣌀對此讚不絕口，直言：「你好似個魔術師咁，成個造型創意 100 分。」而何國鉦更盛讚Tiger是藝術家：「呢套衫無可否認真係好多位完全做到藝術嘅感覺。」劉志華亦大讚Tiger是一位成功的設計師，作品水準極高。
亞軍王業凡打造「HK Lisa」楊梓瑤變身玫瑰騎士 何國鉦激讚人衫合一
亞軍得主王業凡（Nigi）再次與被網民封為「HK Lisa@BLACKPINK」的模特兒楊梓瑤（Amina）合作，打造出令人印象深刻的「玫瑰騎士」造型。Nigi大膽地將珍珠、鑽石點綴在黑色麂皮上，打破了傳統騎士盔甲的剛硬印象，完美展現出柔中帶剛的強大女性力量。評審馬天佑對此設計特別欣賞，認為用黑色猄皮代替傳統銀色盔甲，更能突顯女性的溫柔，再用鑽石堆砌出氣勢。而何國鉦則對Nigi與Amina的組合給予極高評價，盛讚兩人「人衫合一」：「你呢個 Model 真係同你絕配，因為真係演繹得好好，Amina 氣場完全駕馭到呢件衫，行路、眼神 Expression 全部都好到位。」
季軍方思敏花三星期人手縫製 摺紙藝術變絕美晚裝
季軍得主方思敏（Mandy）同時榮獲「傑出人氣設計獎」，她以「日式摺紙」為靈感，將幾何圖案拼貼出模特兒潘靜文上身的玫瑰花形狀，設計簡約而充滿功力。Mandy透露，由於整件作品都需要人手逐針縫合，她前後花了足足兩、三星期才完成，誠意十足。她表示：「我平時都有研究日本摺紙文化，今次係好機會將呢一種傳統工藝擺入去。」並希望藉此突破自己過往較「女性化」的設計框架。評審樂基兒大讚作品的修腰效果出色：「Very nice，你後面整咗 Closet Shape 個腰出嚟、Body shape 好靚。」何國鉦亦肯定其功力：「今次呢一套睇落好簡單，但係睇到有功力喺入邊。」