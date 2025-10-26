《剪裁魔法師2》冠軍出爐！鍾梓浩神作致敬《花樣年華》 倪晨𣌀激讚：你好似個魔術師！

由森美、馮盈盈主持的《剪裁魔法師 2》昨晚（25日）迎來萬眾期待的決賽夜，三甲終於誕生！冠軍由鍾梓浩（Tiger）憑藉向經典港產片《花樣年華》致敬的「風雨中的歸家者」震撼奪得，其獨特的「Emotion Cut」將模特兒莊子璇定格在奔跑瞬間，畫面極具衝擊力，究竟這件神級作品如何令一眾專業評審拍案叫絕？