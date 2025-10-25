《剪裁魔法師2》決賽｜馮盈盈超透視裝硬撼梁凱晴噴血晚裝 何廣沛孖設計師情侶裝搶灘！

由森美、馮盈盈主持的《剪裁魔法師 2》今晚（25日）迎來終極決賽，五強設計師為爭奪冠軍寶座施展渾身解數！當中主持馮盈盈以一襲超級透視晚裝震撼登場，若隱若現盡騷美好身段；而星級模特兒梁凱晴亦不甘示弱，穿上凸顯驕人身材的晚裝正面迎擊，加上何廣沛更與設計師拍檔以「情侶裝」上陣，令現場氣氛極度熾熱，究竟最終冠軍誰屬？