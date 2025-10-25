《剪裁魔法師2》決賽｜馮盈盈超透視裝硬撼梁凱晴噴血晚裝 何廣沛孖設計師情侶裝搶灘！
《剪裁魔法師2》決賽夜 5強作品華麗登場
今晚播出的《剪裁魔法師 2》最後一集，五組設計師與星級模特兒將以「藝術與時尚」為主題進行終極對決。在星級評審馬天佑獻唱期間，五位模特兒逐一登場，展示各自的精心傑作，包括楊梓瑤演繹的「玫瑰騎兵 Rose Cavalry」、潘靜文的「摺翼立方」、莊子璇的「風雨中的歸家者 In the storm for Love」、梁凱晴的「Pointillism Addict」以及全場唯一男模何廣沛的「永恆藝廊 Timeless Gallery」。面對五款風格迥異但同樣驚艷的作品，由陳豪、馬天佑、樂基兒、倪晨𣌀、劉志華及何國鉦組成的星級評審團，將決定本季冠亞季軍的最終人選。
馮盈盈透視裝搶盡風頭 梁凱晴噴血晚裝晒身材
要數全晚焦點，必定是主持馮盈盈的性感戰衣！該套晚裝由《剪裁魔法師》首季冠軍得主姚子裕設計，若隱若現的透視效果將馮盈盈的完美身段表露無遺，盡顯高貴與性感。另一邊廂，為模特兒梁凱晴操刀的設計師羅巧蒨亦絕不手軟，以十八種顏色的網布重疊，營造出「花花纏身」的視覺效果，而前胸及手袖的獨特剪裁，更是將梁凱晴的驕人身材完全展現，性感指數爆燈，與馮盈盈的造型可謂平分秋色，成功掀起全晚高潮。
何廣沛孖設計師情侶裝登場 莊子璇玩味致敬港產片
除了女星們的性感鬥法，何廣沛與其設計師林華源的「情侶裝」亦成為全場熱話！設計師採用了數碼印花定位技術及錯位效果，再配上手繪皮鞋及手袋，更神來之筆為自己打造一套相襯的戰衣，兩人以「情侶裝」姿態上陣，搶鏡度十足。此外，莊子璇的服裝亦充滿驚喜，設計師鍾梓浩以玩味手法致敬香港電影，採用獨特的「Emotion Cut」剪裁，將裙擺、恤衫等都「定格在跑的一個瞬間」，讓服裝自帶情緒感覺，令一眾評審大為讚嘆。而潘靜文的「日式摺紙」作品則貫徹環保理念，花了足足三星期人手縫合，盡顯功架。
星級評審團大為驚艷 陳豪樂基兒陷選擇困難
五強設計師的作品各有千秋，不但令觀眾目不暇給，更讓星級評審團相當頭痛。面對莊子璇充滿電影感的創意設計、梁凱晴展現完美體態的性感晚裝、楊梓瑤霸氣十足的「女騎士」造型等，六位星級評審包括陳豪、樂基兒等人都看得相當投入。據悉，評審們對鍾梓浩向香港電影致敬的玩味設計尤其印象深刻，大讚「Impressive」。要在眾多頂尖作品中選出最終三甲，對評審團而言絕對是一大難題，也讓最終賽果更添懸念。