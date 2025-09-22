樂基兒首任TVB評審｜《剪裁魔法師2》見港姐小花性感造型 竟嘆一句「唔容易」？
今日發布會 2分半鐘宣傳片震撼曝光
《剪裁魔法師2》今日於深水埗舉行發布會，由森美及馮盈盈擔任主持，並首度公開了節目的先導宣傳片。片段中除了揭示首輪淘汰賽的場地及盲選賽制外，最引人注目的莫過於八位「星級模特兒」的全新形象。當中，港姐出身的葉靖儀徹底撕下斯文標籤，以一身性感舞衣挑戰高難度鋼管舞，姿態撩人；而聲夢小花潘靜文則化身「白馬公主」，造型充滿仙氣，與平日形象形成強烈反差，引爆全場期待值。宣傳片成功預告了節目中連場激鬥及藝人們的驚人蛻變，為9月27日的首播掀起序幕。
樂基兒首任評審面有難色 呻一句：唔係咁容易
今季評審陣容星光熠熠，除了有陳豪、倪晨曦、何國鉦等坐鎮外，更邀得國際名模樂基兒首度為無綫綜藝節目擔任評審。不過，在宣傳片中，樂基兒雖然大讚參賽設計師及星級模特兒，但卻坦言評審工作極具挑戰性，更面有難色地表示：「因為其實佢哋個個都好好，要做評審唔係咁容易。」這番話暗示了參賽者水準極高，令評審過程相當艱鉅。而另一位評審陳豪則樂見其成，認為節目能為公司藝人提供新平台，他高興地說：「有機會畀我哋嘅 Artist，去試吓模特兒嘅行業，我相信觀眾會想睇到更加多中間演變出嚟嘅嘢。」
《剪裁魔法師》載譽歸來 8位藝人鬥靚鬥創意
載譽歸來的《剪裁魔法師2》將延續第一季的真人騷比賽模式，嚴選八位極具潛力的本地時裝設計師，圍繞不同主題進行連場激鬥。今季的「星級模特兒」陣容同樣強大，包括莊子璇、葉靖儀、梁凱晴、楊梓瑤四位港姐級人馬，配搭聲夢小花潘靜文，以及何廣沛、許俊豪、黃奕斌三位人氣小生。八位藝人將會交由設計師徹底改頭換面，在鏡頭前展現從未曝光的一面，他們之間的火花以及與設計師的磨合，勢必成為節目一大看點，同時亦為推廣香港時裝設計產業出一分力。
網民洗版期待葉靖儀鋼管舞 激讚：TVB終於有新嘢睇
宣傳片曝光後，隨即在網上引發熱烈討論，網民反應一面倒表示期待，更火速洗版留言。不少網民對葉靖儀的鋼管舞演出感到非常驚喜，紛紛留言：「葉靖儀跳鋼管舞？估唔到佢咁搏！」、「睇到嘩一聲，好有新鮮感！」亦有網民大讚節目卡士強勁：「有陳豪同樂基兒做評判，個卡士幾勁喎。」、「終於唔係煮餸同旅遊節目，支持下本地設計。」、「為咗何廣沛同黃奕斌都要睇啦！」看來節目成功憑著創新的題材及充滿話題性的陣容，在播出前已成功製造大量話題。