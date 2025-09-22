樂基兒首任TVB評審｜《剪裁魔法師2》見港姐小花性感造型 竟嘆一句「唔容易」？

TVB全新真人騷《剪裁魔法師2》今日（22日）舉行盛大發布會，星級評審樂基兒及陳豪驚喜現身，更即場曝光長約2分半鐘的震撼宣傳片！片中4大港姐與聲夢小花造型迎來破格大改造，其中葉靖儀更上演火辣鋼管舞，畫面極具衝擊力，場面相當吸睛。然而，首次擔任評審的國際名模樂基兒卻面有難色，究竟是甚麼讓她大嘆困難？