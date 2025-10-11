莊子璇「海螺晚裝」獲倪晨𣌀欽點行紅氈！硬撼潘靜文500小時百褶裙 邊個會被Foul？
莊子璇海螺晚裝登場 倪晨𣌀激讚具國際水準
節目第一回合決賽「一布剪裁」主題進入白熱化階段，設計師鍾梓浩為莊子璇（Hilary）打造的「海螺」晚裝率先登場，驚艷全場。他巧妙運用12碼輕盈的蕉麻布，製作出充滿結構感又不失優雅的晚裝，完美突顯莊子璇的高級氣質。評審倪晨𣌀（Elva）見到作品後讚不絕口，直言設計已達國際級水平：「我想講呢件作品係可以見到啲女 artiste 係真係著住呢條裙參加啲好盛大、國際性嘅頒獎典禮，因為我覺得佢每一個 detail 位都做得啱啱好。」
潘靜文500小時戰衣登場 何國鉦大讚一個進化版
另一焦點落在設計師方思敏（Mandy）為潘靜文（Sherman）設計的「白珊瑚」短裙上。Mandy動用14碼布，配合熱壓百褶工藝，將布料視覺上壓縮近半，整個手工細節製作時間累積超過500小時，極盡心思。Mandy直言策略是盡顯潘靜文的優點：「你（Sherman）四肢都好靚，皮膚好白，所以盡量展示你嘅長處。」作品獲評審一致好評，倪晨𣌀大讚：「呢500個鐘係冇白費到，所有嘅手工、中間嘅摺紋非常之靚。」而何國鉦（Dorian Ho）更認為Mandy進步神速：「我好開心見到你今日係採取做咗個簡潔啲嘅方式，今日呢件衫係眼前一亮，一個進化版嘅Mandy。」
許俊豪僅4碼布上陣 陳豪追問受傷妝原因
相較於兩位女將的華麗晚裝，男模許俊豪（Lincoln）的造型則充滿實驗性。設計師邢鈞城僅以4碼布為他製作出「行侶機能套裝」，令許俊豪起初擔心會遮不住肚腩：「淨係可以遮住啲重要部位，遮唔遮到個肚腩。」設計師從僧侶服飾汲取靈感，採用遇熱變色布料，更配上受傷妝容。評審陳豪（Moses）對此大感好奇並追問：「點解要整傷佢嘅？」邢鈞城解釋背後理念：「呢個受傷嘅妝容係想講佢侶傎經歷咗好多嘢會受傷，佢啲傷口會變成成長嘅經歷。」獨特的風格亦獲劉志華（Henry Lau）肯定，認為他成功建立個人標誌。
7強晉級挑戰馬術服 莊子璇潘靜文再鬥一番
經過一輪激鬥，評審團最終決定淘汰一位參賽者，其餘7位設計師將晉級下一輪「時尚運動風」主題。從預告可見，戰況將會更加激烈，設計師們需實地體驗不同運動尋找靈感。當中方思敏與潘靜文將挑戰高貴的馬術服裝，成品被讚有高級感；而鍾梓浩與莊子璇則會結合多項運動裝備，重新塑造挑戰者形象。究竟今晚誰會遺憾出局？而下一輪的時尚運動大戰又會擦出怎樣的火花？就要留待節目揭曉。