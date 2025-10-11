莊子璇「海螺晚裝」獲倪晨𣌀欽點行紅氈！硬撼潘靜文500小時百褶裙 邊個會被Foul？

今晚《剪裁魔法師 2》戰況激烈，莊子璇以一襲「海螺晚裝」登場，獲評審倪晨𣌀力讚可以直接踏上國際頒獎禮紅地氈！另一邊廂潘靜文的「白珊瑚」短裙更耗時逾500小時製作，究竟哪一件心血結晶能脫穎而出，誰又會被殘酷淘汰？