劉丹16歲校服照震撼曝光｜《愛回家》學生相大晒冷 網民驚呼：靚仔到癲！

《愛·回家之開心速遞》一眾演員日前現身台慶綜藝《攻你上大學》，節目中竟罕有曝光丹爺劉丹16歲時的學生照，場面極之震撼！相中濃眉大眼的丹爺官仔骨骨，帥氣模樣驚艷全場，引發網民暴動式討論。除了丹爺，同場的呂慧儀、古佩玲等人學生時期又是甚麼模樣？眾人在節目中又鬧出甚麼笑話？