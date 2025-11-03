劉丹16歲校服照震撼曝光｜《愛回家》學生相大晒冷 網民驚呼：靚仔到癲！
《攻你上大學》丹爺舊照曝光震撼全場
在上周五（10月31日）播出的《攻你上大學》中，《愛·回家》演員劉丹、單立文、呂慧儀等人齊齊換上校服挑戰問答遊戲，期間節目組公開一眾演員的真實學生照，其中丹爺16歲的黑白校服照一出即時成為全場焦點。相中的丹爺濃眉大眼，五官標緻，配上整齊的校服，散發出陣陣書生氣質，帥氣程度完全不輸現今的偶像男團。照片曝光後，不只現場嘩然，連網民都紛紛留言大讚，更笑指湯盈盈在訪問時拿著丹爺的照片聲稱是其男友，場面相當搞笑。
湯盈盈自爆獨門秘技 丹爺拋書包妙論成語
除了丹爺舊照，一眾《愛·回家》演員在比賽期間亦發揮搞笑本色，大放笑彈。自言「個書包點嘅樣我都唔記得咗喇」的丹爺，在回答成語題時竟大拋書包，妙論「金石良言」的真諦：「金石良言最啱我嘞，我（喺劇中）好孤寒架嘛，見到有金我就會發蹄揗，所以覺得金石良言係啱嘅！」另一邊廂，湯盈盈則自揭有獨特的答題竅妙，笑言在一條題目中，由於有三個「兩個字」和一個「三個字」的答案，她便選擇「與別不同」的「三個字」答案，結果竟然成功答對，相當神奇。而主持人林盛斌（Bob）的「迷你四方帽」造型亦引起熱議，他事後在社交平台揭秘，原來帽子是用強力雙面膠紙固定，笑言：「錄影完掹返出嚟嘅時候，係好痛嘅！」
呂慧儀男仔頭舊照流出 古佩玲被讚由細靚到大
節目中除了丹爺的舊照，亦公開了其他演員的學生相，同樣引起網民討論。當中以「熊若水」呂慧儀的舊照反差最大，相中的她留著一頭清爽短髮，十足一個「男仔頭」，與現時長髮的女人味形象相差甚遠，令人意想不到。至於年輕演員古佩玲的孖辮大眼妹學生照，則獲網民一致好評，大讚她自小已經是個美人胚子，相當靚女。另外，平時在劇中形象威嚴的「大小姐」林淑敏，今次亦以孖辮學生妹造型上陣，手持書本頻頻點頭，被讚入型入格，非常搶鏡。
網民洗版狂讚丹爺靚仔：可以直接組男團出道！
節目播出後，網民討論焦點一面倒落在丹爺的年輕帥照上，留言區被瘋狂洗版。大批網民驚訝表示：「丹爺後生嗰陣原來咁靚仔！」、「靚仔到癲咗！」、「呢個樣絕對係校草級數！」、「五官好精緻，完全唔輸畀而家啲小鮮肉！」更有網民笑言：「可以直接組男團出道！」、「難怪劉愷威都咁靚仔，原來係遺傳！」網民的熱烈反應，足證丹爺的魅力橫跨幾個年代，成功俘虜不同年齡層的觀眾。