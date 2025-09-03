《俠醫》 ｜劉佩玥演綠茶婊上位 為佣金出賣色相 捲入鄭子誠丁子朗「父子丼」大戰
《俠醫》劉佩玥為30,000,000佣金色誘上司
在昨晚播出的第二集，劉佩玥飾演的Nat與張曦雯飾演的Rachel為爭奪鄧力圖（鄭子誠飾）的大生意，競爭進入白熱化階段。一心要搶贏這筆逾30,000,000元生意的Nat，不惜大膽出賣色相，以性感魅力作武器。可惜最後關頭卻被公司下令要與Rachel平分佣金，令她極度不忿。為了獨吞整筆佣金，Nat食髓知味，轉頭便以肉體換取上司司徒信（林溥來飾）的偏袒，更瞄準Rachel手上的另一筆大生意，其貪婪與心計展露無遺，角色相當衰格。
劉佩玥捲入父子丼大戰 丁子朗鄭子誠互爆金句
劇情預告Nat的野心遠不止於此，見錢開眼的她稍後將會同時周旋在鄧力圖（鄭子誠飾）與其兒子鄧世鏗（丁子朗飾）之間，掀起一場「父子丼」大戰！在率先曝光的片段中，父子二人為爭奪Nat而針鋒相對，互爆刻薄金句。鄧力圖寸爆兒子：「食我條女…你大把選擇搶嚟做乜…你阿媽更年期好難頂架」，鄧世鏗亦不甘示弱反擊：「你沉落去大把手尾跟，我依家幫你埋單咋。」據知繼與鄭子誠點到即止的床戲後，本周將會播出劉佩玥與丁子朗的激烈床戰，火辣程度再度升溫，絕對不能錯過。
劉佩玥「白切黑」演技獲激讚 火辣機心造型逐個睇
劉佩玥今次挑戰綠茶婊角色，演技發揮空間極大，除了要經常展現充滿女性魅力的肢體語言，更要應付大量「瞬間變臉」的內心戲，上一秒還在嫵媚假笑，下一秒眼神已充滿憤怒與不甘，情緒轉換自如，獲網民大讚演技出色。不少人認為角色令人想起她在《幕後玩家》飾演的Emma，同樣是心機極重。此外，她在劇中的「火辣機心行政」造型亦成為焦點，服裝設計充滿細節，除了特色開胸剪裁，更有不少「機心see through」的透視設計，配上一雙白滑長腿，誘惑力十足。
網民洗版狠批角色：最甜妹下最狠啲手
劇集播出後，網民隨即洗版式討論，雖然角色Nat的行為令人髮指，但大部分留言都一面倒激讚劉佩玥的精湛演技。有網民表示：「阿 Moon 嘅戲路真係好闊，好壞都可以演」、「阿 Moon 演白切黑很讚」。亦有觀眾狠批角色心機重：「想起了《幕後玩家》的 Emma 好心機…」、「最甜的妹下最狠啲手」。對於父子互罵的寫實對白，網民亦大讚貼地：「勾心鬥角，編劇毫無保留地將香港人嘅下等心理表現無遺。」更有網民被她的性感造型迷倒，大讚：「這誘惑力簡直可以開班授課。」