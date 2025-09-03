《俠醫》 ｜劉佩玥演綠茶婊上位 為佣金出賣色相 捲入鄭子誠丁子朗「父子丼」大戰

昨晚（2日）播出的劇集《俠醫》中，劉佩玥（Moon）飾演的機心女Nat為爭奪逾30,000,000元生意，不惜出賣色相周旋於鄭子誠與丁子朗父子之間，場面極具張力！劇中她更上演「瞬間變臉」絕活，加上多套火辣行政造型，讓網民看得熱血沸騰。接下來她更會與丁子朗有激烈床戰，究竟這段「父子丼」關係會如何發展？

《俠醫》劉佩玥為30,000,000佣金色誘上司

在昨晚播出的第二集，劉佩玥飾演的Nat與張曦雯飾演的Rachel為爭奪鄧力圖（鄭子誠飾）的大生意，競爭進入白熱化階段。一心要搶贏這筆逾30,000,000元生意的Nat，不惜大膽出賣色相，以性感魅力作武器。可惜最後關頭卻被公司下令要與Rachel平分佣金，令她極度不忿。為了獨吞整筆佣金，Nat食髓知味，轉頭便以肉體換取上司司徒信（林溥來飾）的偏袒，更瞄準Rachel手上的另一筆大生意，其貪婪與心計展露無遺，角色相當衰格。

劉佩玥捲入父子丼大戰 丁子朗鄭子誠互爆金句

劇情預告Nat的野心遠不止於此，見錢開眼的她稍後將會同時周旋在鄧力圖（鄭子誠飾）與其兒子鄧世鏗（丁子朗飾）之間，掀起一場「父子丼」大戰！在率先曝光的片段中，父子二人為爭奪Nat而針鋒相對，互爆刻薄金句。鄧力圖寸爆兒子：「食我條女…你大把選擇搶嚟做乜…你阿媽更年期好難頂架」，鄧世鏗亦不甘示弱反擊：「你沉落去大把手尾跟，我依家幫你埋單咋。」據知繼與鄭子誠點到即止的床戲後，本周將會播出劉佩玥與丁子朗的激烈床戰，火辣程度再度升溫，絕對不能錯過。

劉佩玥「白切黑」演技獲激讚 火辣機心造型逐個睇

劉佩玥今次挑戰綠茶婊角色，演技發揮空間極大，除了要經常展現充滿女性魅力的肢體語言，更要應付大量「瞬間變臉」的內心戲，上一秒還在嫵媚假笑，下一秒眼神已充滿憤怒與不甘，情緒轉換自如，獲網民大讚演技出色。不少人認為角色令人想起她在《幕後玩家》飾演的Emma，同樣是心機極重。此外，她在劇中的「火辣機心行政」造型亦成為焦點，服裝設計充滿細節，除了特色開胸剪裁，更有不少「機心see through」的透視設計，配上一雙白滑長腿，誘惑力十足。

網民洗版狠批角色：最甜妹下最狠啲手

劇集播出後，網民隨即洗版式討論，雖然角色Nat的行為令人髮指，但大部分留言都一面倒激讚劉佩玥的精湛演技。有網民表示：「阿 Moon 嘅戲路真係好闊，好壞都可以演」、「阿 Moon 演白切黑很讚」。亦有觀眾狠批角色心機重：「想起了《幕後玩家》的 Emma 好心機…」、「最甜的妹下最狠啲手」。對於父子互罵的寫實對白，網民亦大讚貼地：「勾心鬥角，編劇毫無保留地將香港人嘅下等心理表現無遺。」更有網民被她的性感造型迷倒，大讚：「這誘惑力簡直可以開班授課。」

劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
劉佩玥 俠醫 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

