《俠醫》 ｜劉佩玥演綠茶婊上位 為佣金出賣色相 捲入鄭子誠丁子朗「父子丼」大戰

昨晚（2日）播出的劇集《俠醫》中，劉佩玥（Moon）飾演的機心女Nat為爭奪逾30,000,000元生意，不惜出賣色相周旋於鄭子誠與丁子朗父子之間，場面極具張力！劇中她更上演「瞬間變臉」絕活，加上多套火辣行政造型，讓網民看得熱血沸騰。接下來她更會與丁子朗有激烈床戰，究竟這段「父子丼」關係會如何發展？