33歲劉佩玥凌晨神秘入院 發文不交代原因
劉佩玥凌晨神秘入院：我會好快好返
劉佩玥今日（31日）凌晨在IG的限時動態自爆入院，但未有提及發生甚麼事，她寫道：「又一次凌晨入醫院，辛苦爸爸媽媽了。雖然好小事，但好多謝醫院的醫生和護士們，你們的體貼照顧和專業態度，謝謝你們，放心！我會好快好返」今午她再出PO：「感謝各位兄弟姊妹的問候，放心！我會好快好返生生猛猛！大家都要好好照顧身體，健健康康！」據知她其實是患上了急性腸胃炎，現在已經出院返家休息。
網民怒轟：結局不知所謂！超級爛！
《美麗戰場》曲終人散，雖然網民鬧爆爛尾，但劉佩玥跟林盛斌Bob這一對，成為全劇最好睇CP！劇中Bob一句：「李靜兒，我係唔會俾人蝦你嘅！」令劉佩玥和觀眾大受感動！《美麗戰場》大結局被轟爛尾留伏線，導演葉念琛上載慶功相並寫有「2」字，似準備開續集，有網民不滿：「拍還拍，麻煩執返season 1嘅窿窿。」、「個結局不知所謂！超級爛！原來曾志偉請你返嚟就係拍啲咁嘅戲！」
Bob劉佩玥IG感謝對方
劉佩玥跟林盛斌Bob這一對，獲網民封全劇最好睇CP，昨晚Bob和劉佩玥在IG留言感謝對方。劉佩玥在社交網寫道：「『李靜兒，我係唔會比俾人蝦你嘅！』呢句說話，係徐富貴攬住李靜兒嘅時候講嘅說話，呢句說話要說出口，做得到，一啲都唔容易。」
劉佩玥拍Bob：覺得好攪笑
劉佩玥多謝大家咁鍾意徐富貴同李靜兒：「當好多人一聽到我同Bob合作，第一個感覺都係覺得好攪笑，但呢對CP證明咗我哋攪笑之外，帶到更多火花同意料之外畀大家！我好榮幸，亦好開心，可以遇到呢位咁好嘅朋友同拍檔，一位內外兼修嘅非凡藝人，一位努力不懈嘅溫暖爸爸，一位正能量滿滿而且善良敦厚嘅朋友！林盛斌先生，多謝你！你每一句說話，我銘記在心。多謝大家喜愛和支持，我哋一定會再見！」
Bob睇好劉佩玥台慶攞獎
Bob也在社交網感性留言：「咁多年嚟，拍過少少戲，拍過少少劇，好好彩，遇過好多好好嘅女拍檔。今次《美麗戰場》入面，同我最多對手戲嘅，就係佢，Moon，劉佩玥。我知道當初葉念琛話畀團隊知想搵我同佢做一對，大家嘅反應係即時笑X咗出嚟嘅，一個咁靚咁可愛嘅女仔，竟然要同我配對，老實講，真係未必個個觀眾都可以接受到嘅，所以我更加要畀心機，努力做好佢。
今次同Moon合作嗰兩三個月，我可以好鄭重咁同大家講：1. 佢係一個好好好專業嘅演員，2. 佢係一個好好好善良嘅女孩子，好開心可以同佢一齊為呢套劇帶嚟少少色彩，亦好感恩佢唔介意成日要對住我呢個核突佬，而我更加希望嘅係，喺今年TVB頒獎典禮，佢可以攞到佢值得擁有嘅榮譽同肯定。劉佩玥小姐，多謝你。亦都多謝各位觀眾喜歡……….徐富貴 。」
重溫徐富貴講奮鬥史打動靜兒芳心：
惡霸級有錢人徐富貴對靜兒早有好感，以「訪問」為由接近靜兒，並一度欲以二千萬籌碼打賞欲打動靜兒芳心，豈料靜兒不為所動，令徐富貴另眼相看兼深深墮入愛河。之後徐富貴捨棄銀彈戰術，帶靜兒重遊舊地侃侃而談奮鬥及發跡史，為了生活更連垃圾也倒過……
網民讚Bob：寸得嚟好過癮
不少網民除了指想不到搞開笑的阿Bob原來還有煽情一面外，並洗版式留言大讚他演技大躍進，阿 Bob官方臉書在短短一小時內，獲得近500正評，反應熱烈。有網民留言：「富貴哥好有戲」、「寸得嚟好過癮！」、 「今年最佳男配角」。網民對於阿 Bob與劉佩玥這對歡喜冤家，更是相當受落，封二人為「全劇最好睇 CP」：「一個大男人需要一個食得住佢嘅女人」、「阿 Bob 條線最好睇」。
葉念琛睇好Bob：殺入今年男配五強
葉念琛對 Bob亦讚不絕口，並謂自己也睇好他殺入今年男配五強。阿 Bob昨晚受訪時先是感謝觀眾的喜愛及支持，並坦言徐富貴角色對他來說有難度，皆因層次豐富又鮮明，Bob說：「一時好癲、一時好沙塵，但突然又會好暖男，葉念琛都有教我點處理，同埋多謝阿Moon，佢喺現場畀咗好多安全感同信心我，feel 到大家都係演緊個角色。」
Bob爆劇情：徐富貴暖男行動會升級
昨晚不斷收到友人及網民正評短訊的Bob，感激網民及觀眾喜愛他這個角色：「收到好多message，有人 send啲片嚟話佢老公睇到喊，我可以預告徐富貴去到後期暖男行動係會升級嘅。」 談到感人食飯場口，阿 Bob坦言要感謝葉念琛導演：「拍完一Take佢就收貨，佢話現場睇都覺得我做得幾好喎，仲話『不枉我畀機會你』。」
劉佩玥演娛樂記者夠率性
TVB台慶劇《美麗戰場》中，劉佩玥在劇中任職記者，是鍾家寶（陳瀅飾演）的閨蜜之一，只與富豪徐富貴（Bob林盛斌飾演）有感情線，對比起鍾家寶，桃花不多。劇中她飾演娛樂記者，與阿Bob林盛斌扮演的富豪有感情線，就有不少網民指聯想到劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）的愛情故事。即睇《美麗戰場》最新劇情劇透
陳瀅與劉佩玥曾經是一對好姊妹，不過兩年前劉佩玥因為「巨聲幫」大孖周志文而與陳瀅關係漸疏離，此後二人不相往來。陳瀅在社交網上載與劉佩玥、陳曉華一起到沙灘玩水的合照，據知陳瀅與劉佩玥早前拍新劇《美麗戰場》成功破冰重修姊妹情，加埋陳曉華組成另一個閨密圈。
陳瀅與劉佩玥為仔變疏離
現年33歲的無綫小花劉佩玥（Moon）與陳瀅本來感情要好，當年二人與何雁詩組成閨密圈，曾經一起外遊friend到爆，不過自劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，二人的姊妹情就產生巨大變化，愛得癡纏的劉佩玥不單和周志文在公屋半同居，更為仔與好姊妹陳瀅擘面。據知陳瀅為怕好姊妹墮「媾女王」陷阱，曾力勸她懸崖勒馬諗清楚，可惜忠言逆耳，對「媾女王」死心塌地百分百信任的劉佩玥，寧為愛情犧牲友誼，兩姊妹近年極少聯絡，連朋友聚會亦有你冇我，姊妹情不再！
《美麗戰場》再做好姊妹
這幾年陳瀅的圈中閨密已換上蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶、何雁詩及吳嘉熙，6人更於2020年組成姊妹團「SÏXTERS」。在陳瀅好姊妹名單被除名的劉佩玥，近月因為拍新劇《美麗戰場》與陳瀅再度合作，或許因為二人在劇中演閨密，令她們日對夜對重修姊妹情。
三大女神照亮沙灘
陳瀅在社交網上載了一輯與陳曉華及劉佩玥在沙灘玩水的照片，身穿一件頭粉紅色沒衣的陳瀅，難掩美好身材，其中一張合照更是三大女神攬到實在水中央，陳瀅留言：「kumo is one!!!」原來當日是陳瀅愛犬kumo的一歲生日，所以帶牠到沙灘玩水慶祝。從劉佩玥的社交網中，亦可看到近兩年都沒有po與陳瀅合照的她，竟公開了多張拍攝《美麗戰場》時的花絮照，可見二人的關係已破冰，加埋新閨密陳曉華，三個女人又成一個墟。
美麗戰場｜劇中劉佩玥與陳瀅姐妹情深
李靜兒（劉佩玥飾） 係一名娛樂記者，鍾家寶( 陳瀅 )閨蜜之一，同徐富貴（Bob林盛斌飾）有感情線。朋友行先，同阿寶嘅姊妹情有今生冇來世。
劉佩玥誤墮「媾女王」周志文陷阱
備受無綫力捧的上位小花劉佩玥，早年在電視劇《降魔的2.0 》承接上集繼續演宅男女神「啤啤」大受歡迎，現實中，入行多年的她，身邊亦不乏觀音兵，近年她與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正。
地下情發展三年 唔肯公開認愛
不過劉佩玥就對周志文一條心，每次提起對方都表現冧爆，還表明不介意與對方傳緋聞，即使男方媾女事跡一大籮，仍多次開腔維護對方，更指他為人並不花弗，大讚周志文性格善良、孝順是個好男仔。不過，緋聞名單厚過電話簿的周志文，花弗本性圈中人所共知，更有指他曾力媾劉佩玥好姊妹陳瀅，15年周志文被指拍劇集《衝線》撻著吳若希，多角關係搞不清，媾女媾出禍而遭無綫提前解約。
為周志文與好姊妹陳瀅擘面
原來當年眼見劉佩玥與周志文打得火熱，陳瀅深怕好姊妹墮入「媾女王」陷阱， 曾好言相勸，提醒劉佩玥懸崖勒馬，只可惜，如入戀愛迷局的劉佩玥，不單未有接受好友勸喻，好姊妹更為此反目。據知情者透露：「阿Moon成日畀人話鍾意收兵，其實佢就遠遠唔及Jeannie（陳瀅）咁識揀，識親都有番咁上下質素， Jeannie當然想好姊妹睇定啲，話晒阿Moon條件唔差，點都可以搵個條件優厚嘅，何況大孖個底咁花，好多圈中人都知， Jeannie唔想好姊妹畀人呃，自然特別緊張，聽到有乜風吹草動都會第一時間同阿Moon講，但阿Moon就好似中咗降咁，乜都聽唔入耳只信男友，仲反過來話Jeannie想拆散佢同大孖，兩姊妹成日為咗咁嗌交，大家感情愈嚟愈疏離，依家連朋友都做唔成！」
現年32歲的無綫小花劉佩玥（Moon），被封「無綫娘娘」多年，先後收過7位「兵仔」，包括伍允龍、翟威廉、黃子恆等，不過近年劉佩玥修心養性，與「巨聲幫」大孖周志文玩地下情，更曾被本刊撞破收工即變裝匆匆駕車去到周志文位於藍田平田邨的公屋寓所，上門與情郎短聚兩小時。今日劉佩玥趁520(發音似普通話我愛你)在社交網公開示愛，頭號兵周志文有反應畀心心，4年地下情終浮面。
劉佩玥 周志文緋聞傳足4年
劉佩玥身為無綫發電機之一，出道以來緋聞男友都唔少，不過劉佩玥對於被封「無綫娘娘」這個稱號就甚不認同，她曾回應收兵傳言，公開大呼冤枉。劉佩玥與周志文(大孖)的緋聞傳得最耐，過去4年二人玩地下情，即使被影到過從甚密又融入家中，都係唔認愛。
劉佩玥趁520認愛
劉佩玥趁520(普通話發音近乎「我愛你」)的日子，突然在社交網上載了4張黑白相，照片中的她笑得甚甜，更留言：「感謝你讓我如此溫柔，卻又如此堅韌。經歷、歲月、悠悠，感恩、甘苦、秒秒。」劉佩玥一出po，緋聞男友周志文極速留下一個愛心的Emoji，擺明對號入座，二人都有心隔空示愛，公開戀情。其實劉佩玥與周志文拍拖在圈中已非秘密，其身邊好友不時為他們掩護，而好友陳瀅和周志文的孖生弟弟周志康竟在周志文的留言下搞搞震畀心助興，似乎為他們今次高調認愛感到興奮。
劉佩玥拒認「TVB娘娘」 ：全部都流喎
劉佩玥2013年選港姐後入行。入行多年身邊不乏觀音兵，多年來一直有超多緋聞，為人熟知的緋聞男友最少有7個，包括：黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤及周志文。早前劉佩玥受訪回應傳聞，直言自己是男仔頭，對於與男性朋友多交流就變緋聞，大感無奈，更指「全部都流喎」！
劉佩玥、周志文船P撻著浮床激咀
劉佩玥與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正， 18年二人被爆結伴去船P，更被指情不自禁在浮床上激咀，不過，當時劉佩玥受訪就否認熱吻亦拒認愛：「我唔係咁蠢，明知嗰日開Happy Live，又點會做啲咁嘅嘢，如果係拍拖，感情穩定，有感情基礎先會公開！」
合唱情歌深情對望
「劉文戀」拖足4年亦愈來愈浮面，早前劉佩玥和周志文不避嫌合唱經典動畫情歌〈 A Whole New World 〉，還將短片上載至社交網，二人在片中不時深情對望，畫面極之甜蜜有愛。有傳當年劉佩玥的好姊妹包括陳瀅及何雁詩都反對她與周志文走在一起，不過劉佩玥寧願放棄姊妹情誼都要繼續與周志文發展地下情。
曾被斷正公屋短聚
原來兩人「好朋友」關係亦一早昇華至「同居蜜友」，劉佩玥曾於將軍澳電視城出席完宣傳活動，即匆匆駕車離開，前往藍田的平田邨。先將座駕泊在屋邨的停車場，然後非常熟路地行去周志文所住的公屋大廈。戴上口罩的她，沿途更經常頭耷耷撳手機，披散頭髮遮住大半塊面，似乎深怕被屋邨街坊認到，咁為愛郎送上門屈就狹窄公屋，親密關係不言而喻。當日短聚兩小時後，兩人各有下場，劉佩玥又係一個人落樓，自己行去停車場取回座駕離開，而劉佩玥前腳一走，周志文亦施施然下樓，一身運動裝束的他，由友人駕車載到觀塘工廈的Gym房做運動。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
讀者留言