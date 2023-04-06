劉佩玥 喜歡你

劉佩玥破音唱《喜歡你》佈景板搶Fo　為職業性失聰展覽表演引網民恥笑

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職業性失聰補償管理局早前於將軍澳舉辦2023年度巡迴展覽開展禮，並邀請到劉佩玥（Moon）及何廣沛作為表演嘉賓，以及C君老婆黃天頤做主持。活動旨在向現場觀眾解釋工作上保護聽覺的重要性，阿Moon更於現場大展歌喉，但由於她身後的佈景板實在太過好笑及諷刺，竟意外惹來網路熱話。

劉佩玥 喜歡你 職業性失聰補償管理局2023年度巡迴展覽開展禮邀請到劉佩玥及何廣沛做嘉賓、「港台之花」黃天頤做主持。
職業性失聰補償管理局2023年度巡迴展覽開展禮邀請到劉佩玥及何廣沛做嘉賓、「港台之花」黃天頤做主持。（圖片來源：職業性失聰補償管理局）

獻唱《喜歡你》網民錯重點

劉佩玥表示因為過去疫情大家都過得很困難，希望帶些正能量歌曲作為鼓勵，她首先獻唱黎瑞恩的《陽光路上》，然後提到自己最近於《隱形戰隊》的角色Shadow獲得超高人氣，再送一首《喜歡你》報答大家，更高呼：「係咪識唱，可以同我一齊唱。」一邊揮手一邊鼓勵觀眾合唱。可惜她身後的佈景板幾隻大字實在太過搶鏡，令很多網民忍俊不禁，未點開影片已經覺得是魔音。

劉佩玥 喜歡你 很多人只留意到她身後「噪音工作·保護聽覺」8隻字，忍唔住恥笑。
很多人只留意到她身後「噪音工作·保護聽覺」8隻字，忍唔住恥笑。（圖片來源：[email protected] star）
劉佩玥 喜歡你 阿Moon不時揮手與台下觀眾互動。
阿Moon不時揮手與台下觀眾互動。（圖片來源：[email protected] star）
劉佩玥 喜歡你 阿Moon在《隱形戰隊》飾演Shadow一角有大量香艷場口，人氣急升。
阿Moon在《隱形戰隊》飾演Shadow一角有大量香艷場口，人氣急升。（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）

一齊睇Moon唱成點


網民Mean爆留言順

有網友呼籲如果大家要做到保護聽覺，就切勿點擊觀看，部份留言更非常「落地獄」：「難聽，不過失聰班人應該冇所謂」、「失聰工友表示：好好聽！」。但事實上很多人聽完後都覺得尚可接受，因為阿Moon不是專業歌手，雖然偶爾破音，但勝在天生聲線甜美，不至於不堪入耳：「不是專業歌手來說，已是合格水準」、「佢揀啲歌太難啦」。也有人認為她起碼咬字清晰，在今時今日的香港來講已經好難得。

劉佩玥 喜歡你 有網友指阿Moon不是歌手，已經算是避重就輕唱得好好。
有網友指阿Moon不是歌手，已經算是避重就輕唱得好好。（圖片來源：[email protected] star）

被何廣沛封「TVB三大喇叭」

同場的何廣沛稱同阿Moon很互補，所以成為好朋友，因為對方夠「大聲」：「我同佢係一凸一凹，係正同負。」，何廣沛對職場上保護聽覺的重要性深有體會：「我同『TVB三大喇叭』都有合作過，我都係安全、冇事、健在。」

劉佩玥 喜歡你 何廣沛笑言在工作上對「失聰」已經習以為常。
何廣沛笑言在工作上對「失聰」已經習以為常。（圖片來源：[email protected] star）

胡鴻鈞曾投訴被喪失聽力

胡鴻鈞曾大爆阿Moon、朱智賢及馮盈盈好嘈，令他患上「職業性失聰」，與阿Moon合作是為藝術而犧牲，笑稱要戴耳塞返工，更加不敢與馮盈盈共事，連去廁所都聽到對方在外面大叫。

劉佩玥 喜歡你 胡鴻鈞曾嫌阿Moon太嘈，中氣十足，很有穿透力。
胡鴻鈞曾嫌阿Moon太嘈，中氣十足，很有穿透力。（圖片來源：[email protected]（official））
劉佩玥 喜歡你 不過胡鴻鈞覺得馮盈盈比劉佩玥更誇張。
不過胡鴻鈞覺得馮盈盈比劉佩玥更誇張。（圖片來源：《後生仔傾吓偈》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：職業性失聰補償管理局，[email protected]（official），叱咤903 商業電台，《隱形戰隊》截圖，[email protected] star

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