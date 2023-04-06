劉佩玥破音唱《喜歡你》佈景板搶Fo　為職業性失聰展覽表演引網民恥笑

職業性失聰補償管理局早前於將軍澳舉辦2023年度巡迴展覽開展禮，並邀請到劉佩玥（Moon）及何廣沛作為表演嘉賓，以及C君老婆黃天頤做主持。活動旨在向現場觀眾解釋工作上保護聽覺的重要性，阿Moon更於現場大展歌喉，但由於她身後的佈景板實在太過好笑及諷刺，竟意外惹來網路熱話。