執法者們｜劉佩玥See Through OL戰衣下驚見「鴛鴦腳」 發燒受傷仍堅持拍攝兩場喊戲展現驚人演技

昨晚（16日）TVB劇集《執法者們》劇情迎來超震撼一幕，劉佩玥（Moon）飾演的臥底徐思思身份敗露，慘遭林嘉華飾演的大奸角戴祖福殺害，悲慘下場令觀眾心碎！劇中劉佩玥連環換上多套See Through OL戰衣，美好身段表露無遺，加上兩場層次分明的喊戲，演技大獲好評。但原來鏡頭後她正忍受著巨大痛楚，更有眼利網民發現她負傷上陣的驚人細節，究竟發生了甚麼事？