執法者們｜劉佩玥See Through OL戰衣下驚見「鴛鴦腳」 發燒受傷仍堅持拍攝兩場喊戲展現驚人演技
執法者們｜劉佩玥劉穎鏇丁子朗新劇變綠葉 《奪命提示》三大主角戲份大減
《執法者們》劇情大暴走 劉佩玥臥底身份被揭慘遭毒手
劇情發展到白熱化階段，潛伏已久的劉佩玥（思思）終於行動升級，將戴祖福（林嘉華飾）所有犯罪證據用電郵傳送給上司李雅文（宣萱飾），但此舉亦令她臥底身份即時敗露！戴祖福發現真相後，隨即與思思攤牌，場口氣氛極度緊張，最終更將她殺害，為其悲劇角色劃上句號。劉佩玥飾演的思思既是單親媽媽，又要為好友復仇，更要利用自己深愛的男人戴永強（梁競徽飾），角色長期處於內心掙扎，其慘死結局令不少觀眾大感惋惜，直呼劇情太虐心。
劉佩玥兩場喊戲層次分明 See Through戰衣網民睇到噴血
劉佩玥在最後兩集演技大爆發，單是多套若隱若現的See Through OL套裝已相當吸睛，完美突顯其姣好身材。除了外型亮眼，她的內心戲更是展現強大感染力，演活了兩場感覺截然不同的喊戲。當她向宣萱報告同事死訊時，眼淚是壓抑並帶著仇恨與警惕；而面對心懷歉意的愛人梁競徽時，她的眼淚則充滿溫柔、歉疚與憐愛，細膩的演繹將角色的複雜情感詮釋得淋漓盡致，獲讚演技大有進步，完全演活了角色的靈魂。
劉佩玥拍到發燒夾傷腳！忍痛上陣驚見鴛鴦腳超專業
螢幕上表現亮眼，但原來劉佩玥在拍攝期間曾飽受傷病困擾。她早前受訪時透露，在鑽油台拍攝時不但發高燒，更在上岸休息時不慎夾傷腳，一度痛至在醫院大哭，更開玩笑說：「如果大家見到我鴛鴦腳，就係我受咗傷之後拍架喇！」而在昨晚播出她被林嘉華篤爆臥底身份的場口中，有眼利網民發現，鏡頭下她的右腳除了有明顯瘀痕，還比左腳腫脹了一些，但她依然面不改容，專業地忍痛完成整場戲，敬業精神實在令人敬佩。
網民洗版心痛劉佩玥：睇到眼濕濕！
昨晚一集播出後，網民隨即在討論區洗版，對劉佩玥的下場大感心痛，並一面倒激讚其演技與專業態度！大量留言湧現：「「思思死得好慘，睇到我眼濕濕！」、「劉佩玥啲喊戲真係好有層次，完全感受到佢內心嘅掙扎！」、「又靚又好戲，抵佢上位！」更有不少網民留意到她腳傷的細節，紛紛表示心痛：「原來隻腳腫晒都照拍，太敬業了，好心痛！」、「真係專業演員，完全睇唔出佢忍緊痛！」、「難怪睇到佢隻腳瘀咗，辛苦晒！為專業嘅演員鼓掌！」