36歲劉佩玥迪士尼慶生 激罕晒母愛攬實兩位小朋友狂錫 網民催婚：幾時到你？
廣告
昨日（9日）36歲生日的劉佩玥（Moon），今日凌晨在IG大晒慶生靚相，竟拖實兩位神秘小朋友現身迪士尼樂園！相中見她一臉幸福，更與閨密一人一個將小朋友攬在懷中做出「錫錫」動作，母愛滿瀉的畫面極之溫馨，完全顛覆平時形象。難道女神好事近，預習做媽媽？
劉佩玥生日化身大姐姐 迪士尼樂園童心大爆發
昨日（9日）是劉佩玥的36歲牛一，她選擇在充滿夢幻氣息的香港迪士尼樂園度過。從她今日凌晨於IG分享的相片可見，壽星女劉佩玥與好閨密黃海晴齊齊戴上可愛的迪士尼頭箍，少女味十足，完全看不出真實年齡。原來當日黃海晴更帶同兩位小朋友同行，劉佩玥對閨密的兩位千金亦愛護有加，四人溫馨合照，劉佩玥更將其中一位妹妹抱在大腿上，嘟嘴作狀錫錫，流露出滿滿的愛意。劉佩玥全程笑容滿面，似乎非常享受與小朋友們共度的時光，罕有地展現出溫柔的母愛一面，與平時劇集中的形象截然不同，令不少粉絲感到驚喜。
網民洗版祝賀劉佩玥 笑言羨慕兩位妹妹
劉佩玥的生日帖文一出，旋即引來大批網民及圈中好友留言洗版，紛紛送上生日祝福。不少粉絲大讚壽星女狀態大勇，留言指：「生日快樂Moon！你好靚女！」、「完全唔似36歲，好有童真」、「女神生日快樂，永遠都咁青春美麗！」。而她與小朋友的有愛互動亦成為焦點，網民見到她母愛滿瀉的模樣，都笑言非常羨慕兩位妹妹：「好幸福嘅妹妹，有靚靚大姐姐錫」、「兩個小朋友好幸運」、「畫面好有愛，好溫馨呀！」更有心急的粉絲開始向女神催婚，希望她早日找到好歸宿，組織自己的幸福家庭：「幾時到你生返個？」「快啲搵個好男人嫁啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期