36歲劉佩玥迪士尼慶生 激罕晒母愛攬實兩位小朋友狂錫 網民催婚：幾時到你？

昨日（9日）36歲生日的劉佩玥（Moon），今日凌晨在IG大晒慶生靚相，竟拖實兩位神秘小朋友現身迪士尼樂園！相中見她一臉幸福，更與閨密一人一個將小朋友攬在懷中做出「錫錫」動作，母愛滿瀉的畫面極之溫馨，完全顛覆平時形象。難道女神好事近，預習做媽媽？