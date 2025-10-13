劉佩玥驚喜宣布重大消息｜開場白引網民激動狂賀：恭喜！

劉佩玥今日透過社交平台驚喜宣布一個重大消息，開場白「終於！可以跟大家說啦」瞬間引爆網民熱議，不少粉絲第一時間以為她要公布結婚喜訊。然而真相揭曉後，原來這位TVB一線花旦是要宣布將首次舉辦個人音樂會，消息同樣令網民相當興奮，紛紛留言恭喜支持。