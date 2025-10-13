劉佩玥驚喜宣布重大消息｜開場白引網民激動狂賀：恭喜！
劉佩玥首辦個人音樂會12月廣州開唱
劉佩玥在社交平台正式公布，將於12月14日在廣州舉行「微笑之道 Smiling My Way Through劉佩玥巡迴演唱會-廣州站」，這是她入行12年來首次舉辦個人音樂會。她在貼文中感性分享，雖然自己「不是歌手」，但從小熱愛音樂，希望透過音樂會與大家分享這些年的感受和感動。劉佩玥表示音樂會將用歌曲來「說故事」，用心演繹伴隨她成長的歌曲，目前正與團隊努力籌備和練歌，務求以最佳狀態呈現給觀眾。
劉佩玥開場白引發網民官宣烏龍
不過劉佩玥貼文的第一句「終於！可以跟大家說啦yeahhh♥️♥️♥️♥️♥️」卻讓不少網民產生誤會，霎時以為她驚喜公布結婚喜訊。網民紛紛留言表示被嚇到，「仲以為你結婚添」、「開屏第一眼以為官宣了，原來是演場會」、「嚇得我以為我嘅女神結婚添」。更有網民直言「仲以為终於宣佈同周先生结婚」，顯然不少人都以為她要與緋聞男友周志文公布婚訊。劉佩玥接受訪問時透露，正積極練歌準備音樂會，會向緋聞男友周志文及其胞弟周志康請教唱歌技巧。
被演員耽誤的歌手獲網民一致好評
事實上劉佩玥的歌聲早已在粉絲間獲得一致好評，她過往在商演活動上獻唱容祖兒的《逃避你》等歌曲，獲粉絲大讚人靚聲甜，音色出眾。今年7月她更受邀擔任好友胡鴻鈞、吳業坤內地音樂會的特別嘉賓，其好歌喉被網民譽為是「被演員耽誤的歌手」。在早前的香港小姐決賽中，她亦以師姐身份在台上領唱表演，歌聲驚艷了不少網民。劉佩玥透露自己寫過歌，都想出歌做新人，至於會否參加《中年好聲音4》出戰「TVB賽區」，她則支吾以對。
網民激動狂賀恭喜劉佩玥好消息
雖然一開始有烏龍誤會，但網民得知劉佩玥要開音樂會後同樣相當興奮，紛紛留言恭喜支持。「真係估你吾到，人靚不但止，仲多才多藝」、「原來咁好聽！」等讚美聲不絕於耳。不過也有網民質疑「依家咩人都可以開音樂會」，對於演員跨界唱歌持保留態度。憑藉紮實演技榮升TVB一線花旦、並曾獲頒「大馬視后」的劉佩玥，近年在《巨塔之后》等多部重頭劇中表現亮眼，如今「演而優則唱」舉辦個人音樂會，相信會為她的演藝事業開拓新領域。