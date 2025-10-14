劉俊謙蔡思韵戀愛6年日本秘密完婚 復古婚紗照曝光
劉俊謙與蔡思韵今日突然宣布結婚消息，兩人選擇在日本低調完婚，並公開一系列復古風婚紗照片。這對從工作拍檔發展成戀人的演員情侶，終於修成正果步入婚姻殿堂，消息一出即震撼娛樂圈。
劉俊謙蔡思韵東京秘密完婚
劉俊謙與蔡思韵於今日（10月14日）在日本東京舉行婚禮，邀請至親好友見證這個重要時刻。兩人選擇低調進行婚禮儀式，沒有大肆宣傳，直到完成婚禮後才正式對外公布喜訊。婚禮現場氣氛溫馨，兩人在親友祝福下正式結為夫妻，開展人生新篇章。
經理人公司代表發聲明感謝支持
經理人公司MOM production limited代表兩人發出正式聲明，表示「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」聲明中特別提到兩人會以踏實的態度面對婚後生活，並感謝各界一直以來的關愛。
從工作拍檔到人生伴侶的愛情長跑
劉俊謙與蔡思韵最初因工作結緣，從演出拍檔逐漸發展成戀人關係。兩人一直保持低調作風，很少公開談論感情生活，但這段細水長流的愛情最終開花結果。他們珍惜這段感情，並感謝彼此讓愛昇華成為更踏實的家人關係，從戀人正式升級為夫妻。
復古婚紗照展現真實舒服狀態
兩人在東京拍攝了一系列復古感婚紗照，照片中呈現出兩人最真實、舒服的狀態。這些婚紗照風格獨特，沒有過分華麗的佈置，反而展現出兩人自然的一面。劉俊謙與蔡思韵希望藉此將這份單純而雋永的美好，分享給所有關心他們的朋友們，讓大家感受到他們的幸福。
