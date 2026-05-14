29歲港男曝光劉俊謙親筆信揭真實人品 內容首度曝光一句話撐過「血癌療程」
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一位29歲香港男生近日在社交平台撰寫抗癌回憶錄，公開6年前確診血癌期間收到劉俊謙親筆手寫信的經歷，信中一句話成為他捱過整個療程的關鍵力量。如今他已完全康復，帶同母親入場觀看偶像新作，帖文曝光後隨即引爆網民熱議。
23歲確診血癌冒險入戲院睇《幻愛》
樓主透露自己早於大學Year 1時期已因舞台劇《前度》認識劉俊謙，其後更以劉俊謙在《教束》中飾演的盧sir作為自己投身教育界的榜樣。然而命運弄人，他在23歲那年確診血癌，醫生明確建議他避免外出以防感染。偏偏當時劉俊謙主演的電影《幻愛》正在上映，樓主坦言「驚之後無機會再係戲院睇謙既戲」，於是戴上幾個口罩、特意揀選人少場次冒險入場，形容那是治療期間難得的「一點甜」。
劉俊謙低調送暖手寫信內容首度曝光
最令人動容的是，劉俊謙輾轉得悉樓主的情況後，默默送上《幻愛》小說連同一封親筆手寫信。樓主憶述收信一刻「每一粒字都好溫暖好真誠，睇到我喊出黎，真係俾左我好大既力量繼續堅持落去」。信中劉俊謙寫下：「我不相信命運，我相信命運是可以被改寫的。」這句話深深烙印在樓主心中，成為支撐他捱過化療、完成整個療程的精神支柱。
康復後兌現承諾帶母親入場睇《寒戰1994》
歷經艱辛治療後，樓主最終成功戰勝血癌並恢復健康。他在帖文中寫道：「今日我好翻喇，可以安安全全咁入場睇你每一套作品！」兌現了當年對自己許下的承諾。樓主更透露日前已帶同媽媽入場觀看劉俊謙主演的《寒戰1994》，大讚「好靚仔，套戲劇情緊湊好好睇，好想快啲睇1995」，並表示每次見到偶像的演出都會想起當年雪中送炭的溫暖，會繼續默默支持劉俊謙往後每一部作品。
網民盛讚劉俊謙人品字跡俱佳
帖文一出隨即引發大量網民留言，不少人表示深受感動。有網民讚嘆：「劉俊謙真係外型又好，人又真誠，值得更加紅！！」亦有人留言：「原來他人品同手字都咁好，希望佢同你都越來越好。」更有眼尖網民從手寫信字跡中發現「啲撇識打圈」，笑稱可見劉俊謙是一位重視美感且細心的人。整個留言區幾乎一面倒讚揚樓主「無追錯偶像」，同時祝福他身體持續健康。
資料或影片來源：原文刊於新假期