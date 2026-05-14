29歲港男曝光劉俊謙親筆信揭真實人品　內容首度曝光一句話撐過「血癌療程」

一位29歲香港男生近日在社交平台撰寫抗癌回憶錄，公開6年前確診血癌期間收到劉俊謙親筆手寫信的經歷，信中一句話成為他捱過整個療程的關鍵力量。如今他已完全康復，帶同母親入場觀看偶像新作，帖文曝光後隨即引爆網民熱議。