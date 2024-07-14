劉俊謙紅到韓國 扮1個角色成當地影迷焦點 網民力推：下一個許光漢
劉俊謙新作與韓國深厚緣分
劉俊謙參與的最新電影《九龍城寨之圍城》在今年的「富川電影節」作為閉幕電影，使他成為當地媒體的焦點演員。他表示，「如果有機會，我也想嘗試參與韓國電影或電視劇演出，我本身很喜歡李滄東導演，電影《綠洲》是我最欣賞他的作品之一，而宋康昊是我喜歡的演員。」此外，他在康城影展的紅地毯上也有難忘的經歷，他說：「當日行上紅地毯的時候我的腦海其實係一片空白，太夢幻了。呢個經驗將會成為我永遠難忘的記憶，也讓我更加決心將來要成為一名偉大的演員。」
《九龍城寨之圍城》拍攝挑戰與成就
在《九龍城寨之圍城》的拍攝過程中，劉俊謙面對了不少挑戰。他分享了其中一個艱難的場景：「有一個場景，我必須在狹窄的巷子裡騎電單車，因為騎的電單車很重，很難保持平衡。當時，摩托車排氣管發熱，燙傷了我的小腿，導致皮膚也剝落。」他表示，整個拍攝過程大約持續了20天，每天工作16至17小時，有時甚至達到24小時。這段經歷讓他對導演和團隊成員充滿敬意。
劉俊謙對扮演張國榮感受
劉俊謙在《梅艷芳》中扮演張國榮，這個角色讓他感到壓力和責任重大。他回憶說：「這真是一個美妙的時刻，但我很快就感受到了巨大的壓力同負擔。但這是我不能錯過的機會。我不敢相信我正在扮演張國榮！他是我欣賞的香港演員之一，我的父母也是張國榮的超級粉絲，他們每天都聽他的歌。被選角後，我重新繼續聽他的歌，又開始看他的電影。同時，我最喜歡的張國榮的電影是《霸王別姬》。這是一部包含了他作為藝術家的生活、他的孤獨、以及他無法阻擋的激情的一切的作品。」
網民力推：下一個許光漢
網民列出劉俊謙個人特質完勝台灣男神許光漢：「好想佢拍喜劇，硬係覺得有梁朝偉拍喜劇嗰種X屎feel」、「幻愛時期已經好正」、「估唔到佢可以成為下一個許光漢」、不過亦有人認為「咁又未到許光漢拍埋韓劇喎」、「劉俊謙靚仔過許光漢啦」、佢去咗拍Netflix套誰是被害者都算跳出左香港啦」、劉俊謙幾型仔，想睇佢拍韓國犯罪劇」、「劉俊謙 型得來，有做戲既彈性」