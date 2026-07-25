34歲可人Kelly超狂背景公開！6年前真面目驚人 坦白回應財富來源
廣告
現年34歲、IG擁有29.9萬位粉絲粉絲追蹤的網紅「可人Kelly」劉子儀，早前因拍攝方媛黑圖風波而瞬間成為全城熱話。「可人Kelly」憑藉極度惹火魔鬼身材成為焦點，其實由成名以來，一直是非多多！曾被傳媒公然追問會否考慮進軍演藝圈甚至拍攝三級片，她親自揭開了一個極度誇張的超狂隱藏身份。
可人Kelly驚人背景曝光 網民質疑後天加工
劉子儀在社交平台上活躍度極高，於各大平台累積接近2,000,000名追隨者。她曾經大方分享經營秘訣，表示必須緊貼最熱門短片來分析受歡迎原因。經常大方展現不科學34C傲人上圍與完美曲線的她，時常以極度性感比堅尼造型示人並向廣大粉絲大派福利，不過卻因為身材過分誇張而引來大批網民熱烈討論，甚至有人公開質疑其驕人身段全靠後天加工而成。
被問拍三級片 5字高情商霸氣反擊
針對被問及是否有意進軍演藝圈或挑戰拍攝三級片，劉子儀展現出極高情商作正面回應。她毫不避諱地向外界表明自己完全沒有這個需要，並直接拋出震撼彈：「因為我已經是好幾間公司的CEO，絕對不缺錢。」她強調自己早已經是多間美容公司掌舵人，根本無需依靠出賣色相或進入娛樂圈來賺取金錢。對於財力證明，她回應：「認識我的人都知道，我的每一分都是靠自己白手起家掙的，財富自由後，我只做讓自己快樂的事，爛人爛事盡量遠離，不想浪費時間浪費我的快樂人生！同頻的人在一起！不同頻盡量遠離！不要意圖改變任何人！做好自己！活成自己喜歡的模樣」。
可人Kelly曾與馬雲並列為楷模
翻查資料，劉子儀除了打碟DJ身份外，更是醫美診所老闆兼面部美學專家，屢次獲得韓國相關協會表揚。她年紀輕輕便榮獲香港傑出人物殊榮，甚至在2019年與富商馬雲同期被評選為海內外70位楷模之一，個人肖像更成功入冊中國紀念郵票。她早前曾推出寫真集《My Secret》，在疫情期間親自策劃籌備寫真集，由化妝到排版全部一手包辦，預售階段已突破1,000本銷量。
網民嫌唔夠自然：張相P圖P到歪晒
對於劉子儀爭議背景，有網民表示「仲要係大媽口音」、「大陸味好重」，同時亦有部分留言繼續圍繞其外貌作討論，瘋狂洗版指出「就算幾有錢身材都太唔自然」、「張相P圖P到歪晒」。
圖片來源：IG@kellybaby603、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期