34歲可人Kelly超狂背景公開！6年前真面目驚人 坦白回應財富來源

現年34歲、IG擁有29.9萬位粉絲粉絲追蹤的網紅「可人Kelly」劉子儀，早前因拍攝方媛黑圖風波而瞬間成為全城熱話。「可人Kelly」憑藉極度惹火魔鬼身材成為焦點，其實由成名以來，一直是非多多！曾被傳媒公然追問會否考慮進軍演藝圈甚至拍攝三級片，她親自揭開了一個極度誇張的超狂隱藏身份。