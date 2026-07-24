無情曝光方媛眼下真面目！可人Kelly被指博上位掀爭議 現身拆解背後心機

擁有「港版林志玲」稱號兼醫美診所老闆劉子儀（可人Kelly）早前在馬場偶遇天王郭富城與妻子方媛，事後開心晒出合照卻惹來極大爭議。她在照片中只為自己加上完美濾鏡，卻無情將方媛曝露眼下大淚溝原圖直出，被指機心極重。這場風波最終令她被迫緊急刪文避風頭並親自現身拆解背後因由。