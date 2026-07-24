無情曝光方媛眼下真面目！可人Kelly被指博上位掀爭議 現身拆解背後心機
網紅劉子儀惹出方媛黑圖風波
劉子儀早前盛裝打扮入馬場消遣，期間巧遇偶像郭富城與方媛同行，隨即上前與兩人拍下多張同框自拍留念。她事後將照片上載至社交平台分享喜悅，未料眼利網民迅速發現端倪。相片中劉子儀五官精緻且膚質完美無瑕，明顯經過深度美肌修圖，反觀旁邊方媛卻未見任何濾鏡痕跡，不僅眼下大淚溝無所遁形，幾條皺紋亦清晰可見。這種極度強烈對比瞬間引爆公眾嘩然，直指她為求突出自己美貌而不擇手段。
郭富城迷妹親自現身拆解疑團
面對連日來排山倒海抨擊，劉子儀昨日（7月23日）出席香港動漫電玩節活動時首度開腔回應，強調這絕對是一場誤會。她親口解釋當時情況：「本身郭富城同方媛都係我啲偶像嚟㗎，我係好鍾意佢哋㗎！」她聲稱當時手機積壓逾1,000張相片，礙於正值生日月且心情太過激動，完全沒有仔細挑選就直接將原圖公開發佈。她為今次事件向偶像夫婦公開道歉說聲「唔好意思」，並承諾經一事長一智日後必定會睇清楚，更期望年底能入場觀賞天王演唱會彌補遺憾。
醫美老闆娘可人Kelly往績回帶
被外界封為「港版林志玲」兼身兼醫美診所老闆娘身份，劉子儀向來對自己外貌及身材管理極度嚴格，過去亦曾推出過性感火辣寫真集而引起轟動。她在訪問中極力澄清自己絕非刻意針對天王嫂，更自爆私下其實非常熱衷於為身邊朋友修圖：「其實我本身是很喜歡幫別人P圖，反而我自己很懶惰。」她解釋指自己平日在社交平台分享個人獨照時通常不會進行任何微調，只是今次處理與超級偶像合照時過於心急，才不慎將一張震撼力十足原相徹底公開。
惹火行徑引發大批網民猛烈圍攻
這場風波在各大討論區及社交平台持續發酵，大批網民對其解釋完全不買帳，紛紛湧入留言區大肆洗版。許多人嚴厲指責她行為自私，狠批「淨係P自己唔幫人哋P圖真係好自私」，更有留言直斥「想借天王嫂上位博出位」。面對網絡惡評，劉子儀坦言由於那段時間剛好碰上自己生日，為免破壞慶祝心情而刻意不去理會網絡留言，但由於群情過於洶湧，她最終只能被迫關閉社交平台留言功能，並將引發軒然大波爭議照片全數刪除以平息眾怒。