劉展霆首度開腔談鍾柔美緋聞 自責「玩大咗」談擇偶條件時語出驚人
劉展霆首度開腔承認玩大咗
Eden在宣傳活動上接受訪問時明顯緊張，直言「我從來都冇面對過傳媒，我係好緊張」。談到與Yumi的緋聞風波，他坦承「我覺得我哋嘅行為要檢點啲囉，當初可能玩大咗，造成咗呢件事」。對於Yumi形象跌落谷底一事，Eden表現出自責態度，表示「都係我哋玩大咗，都會自責嘅。可能咁啱又同一日生日，咁啱又聖誕節，不過以後都要檢點啲」。他解釋當時是因為聖誕節氣氛high過頭，才會做出不當行為。
Eden透露仍有聯絡安慰Yumi
Eden透露事件發生後仍有與Yumi保持聯絡，「我諗身邊嘅朋友有難唔開心，關心朋友都好正常」。他表示知道Yumi現時「專心做嘢讀書」，並認為「正常如果見到啲報道佢唔開心，去安慰佢都正常」。當被問及公司有否禁止他們聯絡時，Eden表示「咁又冇嘅，冇理由唔俾同朋友聯絡，我而家同佢都仲有講嘢」，但承認公司有提醒他「以後行為要檢點啲囉」。
情人節送手鏈被質疑戀情
Eden早前曾在情人節送手鏈給Yumi，被外界質疑兩人關係不尋常。對此他解釋「我一路都好重視身邊朋友，有一年情人節，送咗部電話俾李兆堅，無理由搵佢拍拖」，強調自己重視友情，認為「可以互相關心嘅朋友好少見」。他堅持兩人只是「好好朋友」關係，並強調現時單身。
擇偶條件無年齡限制惹議
Eden在訪問中最令人意外的是他對年齡差距的看法。當被問及Yumi比他年輕13歲是否適合時，他竟然表示「差唔多啦！無年齡限制，有時撻著就撻著」。他更進一步解釋擇偶條件是「所有嘢夾，好自然就撻得著」，這番言論立即在網上引起熱烈討論，有網民質疑他的感情觀，認為19歲與32歲的年齡差距過大。
Yumi情史曝光Eden不介意
Yumi被爆料曾拍過四次拖，絕非她聲稱的「A0」，更有自稱舊同學的人曝光她的前度合照。對於這些爆料，Eden表現得相當淡定，表示「咁冇嘅，每個人都有過去」，讓外界更加好奇兩人的真實關係。
網民反應兩極化
Eden的回應在網上引起兩極化反應，有網民認為他勇於承擔責任值得讚賞，「至少肯出嚟面對，唔似得某啲人淨係識躲」。但更多網民質疑他的感情觀，「32歲同19歲真係差太遠啦，佢咁講好似好有問題」、「無年齡限制？咁即係連未成年都OK？」。亦有網民認為兩人根本就是情侶關係，「朋友會咁親密？騙鬼啦」。