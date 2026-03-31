劉展霆首度開腔談鍾柔美緋聞 自責「玩大咗」談擇偶條件時語出驚人

32歲TVB男星劉展霆（Eden）與19歲聲夢歌手鍾柔美（Yumi）的「真心話大冒險」親吻照風波持續發酵，令Yumi的「A0」人設徹底崩壞。昨晚（30日）Eden首度現身《正義女神》宣傳活動，面對傳媒圍攻時緊張到「口都震埋」，坦承「玩大咗」並自責連累對方，但談到擇偶條件時卻語出驚人，引發網民熱議。