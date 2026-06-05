劉德華坐鎮！《你好打刧！》三度公演陣容大換血網民兩極反應
劉德華親臨圍讀現場為演員打氣
《舞台山莊》成立十週年焦點劇目《你好，打刧！Return》日前舉行首次劇本圍讀，身為出品人的劉德華親自到場坐鎮，為一眾台前幕後人員打氣。當日原班演員麥沛東、李芯駖、巢嘉倫與新加入的何啟華、陳湛文及王俊傑齊聚一堂，雖然部分成員首次合作，但現場氣氛融洽，演員之間不時交流意見，默契十足。升任導演的魯文傑透過圍讀環節收集各人想法，為劇本注入嶄新元素，務求令這個已經累積大量口碑的作品再次突破。
麥沛東回應「消費論」爆紅坦言壓力仍在
麥沛東在劇中一口氣唸出的「消費論」獨白早已成為經典場面，劇團近日將該片段上載至網上平台，點擊流量突破370萬次，證明這段貼地民生話題引起廣泛共鳴。麥沛東坦言：「這段演出自己下了不少苦功，但每次上台詮釋這段戲仍感到壓力。」他同時透露收到風今次演出可能會加入新元素，為觀眾帶來驚喜。而李芯駖的自轉式舞姿同樣令人印象深刻，麥沛東笑言：「李芯駖這忘我嘅自轉舞姿，可見其演出何等的投入，實在令我很感動，萬分欣賞。」何啟華與陳湛文更表示上次觀劇時已被震撼：「我們看到李芯駖跳得如此精彩，都想跳埋一份！」
魯文傑由演員轉型導演感壓力收強心針
魯文傑過往在《你好，打刧！》系列中飾演銀行經理一角，今次搖身一變成為導演，他坦言：「之前我在劇中飾演經理，今次搖身一變為導演，我希望可以早日pick up這個崗位，但經過剛才大家的圍讀，眼見大家的投入和交流，立時收集了不少意見數據，令我尤如打了一支強心針，深信會為這個劇升華，推進一個更精彩的版本。」他特別提到元老演員巢嘉倫在今屆香港舞台劇頒獎禮上贏得「最佳男配角」（悲/正劇），實力備受肯定。新人王俊傑則是自行前來試鏡，憑努力爭取到大學生一角的演出機會，新舊演員共冶一爐勢必擦出火花。
網民熱議「消費論」片段紛紛期待新版本
「消費論」片段在網上瘋傳後，不少網民留言大讚麥沛東的演技與口才，有人形容「念口簧念到咁流暢真係服」，亦有觀眾表示「每次睇都有共鳴，講到普通人嘅心聲」。對於新演員陣容的加入，網民反應兩極，有人期待何啟華與陳湛文帶來新鮮感，亦有死忠粉絲擔心改動太大會影響原作韻味。《你好，打刧！Return》將於2026年8月21日至9月6日在香港藝術中心壽臣劇院上演共20場，6月16日起分階段公開售票，屆時勢必再掀搶飛潮。