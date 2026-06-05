劉德華坐鎮！《你好打刧！》三度公演陣容大換血網民兩極反應

劉德華出品舞台劇《你好，打刧！Return》即將三度公演，麥沛東「消費論」片段網上點擊突破370萬次引發全城熱議，今次更加入何啟華、陳湛文等新血演員，陣容升級令觀眾期待值爆燈，而前演員魯文傑重拾導演崗位更成為焦點話題。