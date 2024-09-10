劉德華深圳站舞台突現大洞 不慎踩空重摔 驚動粉絲傷勢曝光
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天王劉德華最近在進行《今天…is the Day》的巡迴演唱會期間，不幸在多個場次中遭遇舞台意外。在上海站，他差點從四公尺高的台上摔落，而在廣州站，升降舞台的故障也曾引起觀眾的驚慌。最近又有危險事發生！在深圳站，劉德華在舞台上移動時，因未留意到地面的開口而意外跌倒，傷勢曝光！
深圳演唱會驚險一幕
在深圳的演唱會上，劉德華正在熱情地與觀眾互動，演唱《男人哭吧不是罪》。正當他在舞台上來回走動時，突然踩到舞台中間意外打開的地下通道，導致他跌倒，現場觀眾一片驚呼。幸運的是，他沒有跌入洞中，只是手部受了輕傷。事後，他在舞台上稍作休息後站起來，向觀眾保證「沒事」，並繼續完成了演出。
舞台意外頻發引關注
這已不是劉德華首次在演唱會中遇到危險情況。在巡演的首場演出於上海時，他在執行一個滑跪動作時，險些從無欄杆的高台上摔下。接著在廣州的演出中，升降舞台的一角因未能準確對齊而傾斜，導致升降板碎裂，場面一度十分危險。
粉絲與網友擔憂與批評
劉德華的連續舞台意外引起了粉絲和網友的廣泛關注和擔憂。許多人在社交媒體上批評主辦方的疏忽，並表達了對劉德華安全的擔心。他們擔心隨著年齡的增長，劉德華的身體可能承受不住這樣的撞擊。不少網友表示：「好嚇人，看到他跌倒的那一下，我的心都揪起來了，沒事吧，看著真的很痛」「死裡逃生」「依幾年演唱會成日出事」「點解有個咁大個窿係舞台上」。
圖片來源：微博圖片