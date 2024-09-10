劉德華深圳站舞台突現大洞 不慎踩空重摔 驚動粉絲傷勢曝光

天王劉德華最近在進行《今天…is the Day》的巡迴演唱會期間，不幸在多個場次中遭遇舞台意外。在上海站，他差點從四公尺高的台上摔落，而在廣州站，升降舞台的故障也曾引起觀眾的驚慌。最近又有危險事發生！在深圳站，劉德華在舞台上移動時，因未留意到地面的開口而意外跌倒，傷勢曝光！

