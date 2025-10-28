全民造星6｜10號劉晨睎 Hayson IG起底！27歲靚聲珠寶助理 E/INFP雙子座反差魅力

劉晨睎 Hayson 個人資料

基本資料

《全民造星VI》的10號參賽者劉晨睎（Hayson），參賽時年齡為27歲。 他於1997年5月24日出生，屬於反應靈活、社交能力強的雙子座。 在近年流行的MBTI十六型人格測試中，劉晨睎的類型是E/INFP，這個組合顯示他可能同時擁有外向（E）的熱情與內向（I）的深思，以及充滿理想主義和創造力的特質，這種獨特的「反差感」也許會成為他在舞台上的魅力來源。