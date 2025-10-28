全民造星6｜10號劉晨睎 Hayson IG起底！27歲靚聲珠寶助理 E/INFP雙子座反差魅力
劉晨睎 Hayson 個人資料
基本資料
《全民造星VI》的10號參賽者劉晨睎（Hayson），參賽時年齡為27歲。 他於1997年5月24日出生，屬於反應靈活、社交能力強的雙子座。 在近年流行的MBTI十六型人格測試中，劉晨睎的類型是E/INFP，這個組合顯示他可能同時擁有外向（E）的熱情與內向（I）的深思，以及充滿理想主義和創造力的特質，這種獨特的「反差感」也許會成為他在舞台上的魅力來源。
身體特徵
劉晨睎擁有模特兒般的標準身材，身高達到178cm，體重為70kg。 這樣的身形比例讓他在舞台表演和形象塑造上都具備了先天的優勢。他對自己最滿意的身體部位是「眼睛」，認為雙眼是傳達情感和與觀眾交流的重要橋樑。
性格和興趣
從劉晨睎的興趣愛好中，可以看出他動靜皆宜的性格。他的日常愛好是「健身」和「食嘢」，顯示出他既注重身體鍛鍊，維持最佳狀態，同時也享受美食帶來的樂趣，是一個熱愛生活的人。 這種貼地的面向，讓他更容易引起觀眾的共鳴。
參賽經歷
《全民造星6》表現
作為ViuTV年度選秀盛事《全民造星VI》的其中一位參賽者，劉晨睎正準備在螢光幕前展現他為夢想努力的成果。雖然節目尚未播出他在舞台上的具體表現，但憑藉其出色的外形條件和穩定的音樂才能，他已被視為值得期待的潛力股之一。觀眾可以密切留意他在節目中的每一次演出，見證他如何一步步 chinh phục 舞台，應對各種挑戰。
參賽目標和期望
劉晨睎對自己參加《全民造星VI》有著非常明確的目標和頗高的期望。他坦言，預計自己能夠晉級到最終的「10強」。 而他參賽的終極目標，則是希望能透過這個舞台，實現自己一直以來的夢想——「成為偶像」。 這份決心和自信，將會是他比賽路上的重要動力。
才藝展示
音樂才能
音樂是劉晨睎的核心專長。他擅長「結他」和「唱歌」，具備自彈自唱的實力，這在選秀節目中無疑是一大優勢。 他最喜愛的歌曲是Gareth.T（湯令山）的《愛你但說不岀口》，這首歌情感細膩，旋律複雜，也間接反映出劉晨睎對音樂的品味和他在演繹歌曲時可能偏好的風格。 他最喜愛的歌手同樣是Gareth.T，並希望能與樂壇巨星「姜濤」同台演出，展現出他對香港樂壇的關注和對前輩的敬意。
特別技能
除了音樂才華，劉晨睎還擁有一項非常貼近網絡世代的特別技能——「識得網絡上嘅梗圖」。 這項技能看似與表演無關，卻體現了他緊貼潮流、幽默和懂得如何與年輕觀眾互動的特質。善用網絡文化，或許能讓他在社交媒體上迅速累積人氣，成為他的一大「圈粉」利器。
社交媒體和粉絲互動
Instagram 帳號介紹
劉晨睎的主要社交媒體平台是Instagram，帳號為「hayson.lau」。粉絲和觀眾可以透過他的IG，窺探他舞台以外的日常生活、練習點滴以及個人化的分享。隨著節目的播出，相信他的IG將會成為粉絲聚集和互動的重要基地。
網絡梗圖的運用
正如其特別技能所述，劉晨睎熟悉網絡梗圖文化。 這意味著他在社交媒體上的溝通方式可能會更加生動有趣，善於利用幽默感和創意與粉絲打成一片。這種接地氣的互動模式，有助於建立更親近、更穩固的粉絲關係，塑造出一個既有才華又沒有距離感的偶像形象。
職業背景
珠寶助理工作經驗
在踏上追夢舞台之前，劉晨睎的職業是一名「珠寶助理」。 這份工作背景頗為特別，需要具備細心、耐性以及對美學的鑑賞能力。這些在珠寶行業中培養出來的專業素養，可能會轉化為他在舞台表演時對細節的專注和對整體美感的追求，形成他獨特的個人氣質。
對未來事業的規劃
劉晨睎的事業規劃非常清晰，就是希望能從珠寶行業轉型，全身心投入演藝事業，最終目標是成為一名成功的偶像。 參加《全民造星VI》是他實現這個職業規劃最重要的一步。他期望能在此打響名堂，繼而獲得更多音樂及演藝相關的工作機會。
個人特色和魅力
獨特的自我介紹
劉晨睎的自我介紹充滿巧思和幽默感：「咩海洋生物先可以見到我？答案係魷魚。因為『猶如』看得見晨睎！」 這個利用諧音梗的介紹，不僅能讓人在第一時間記住他的名字「晨睎」，更展現了他活潑、有創意的一面，成功塑造了鮮明的個人形象。
座右銘和人生態度
他的人生座右銘是「生不帶來，死不帶去，活在當下」。 這句話充分表達了他及時行樂、珍惜眼前機會的人生觀。這種豁達而積極的態度，相信能幫助他在高壓的比賽環境中保持良好心態，專注於每一次的表演，享受追夢的過程。
粉絲評價和支持
網友對劉晨睎的評價
隨著《全民造星VI》的宣傳展開，劉晨睎憑藉其俊朗的外表和獨特的氣質，已經開始吸引首批觀眾的注意。不少網友認為他的外形條件非常適合成為偶像，而他珠寶助理的背景也為他增添了一份神秘感和優雅氣質。大家普遍期待他在節目中能展現出與外表相符的舞台實力。
支持者的期待
支持者們最期待的，莫過於劉晨睎在舞台上的音樂表演。許多粉絲希望他能有機會展現自彈自唱的才華，演繹更多像《愛你但說不岀口》這樣能突顯其唱功和情感的歌曲。此外，大家也期待看到他E/INFP人格下的反差魅力，以及他如何運用網絡觸覺與觀眾互動，成為新一代的「梗王」。
未來發展
音樂事業展望
以劉晨睎的音樂才能和成為偶像的強烈目標來看，音樂事業將會是他未來發展的核心。若能在比賽中取得佳績，他極有機會簽約成為歌手，推出個人音樂作品。他對Gareth.T音樂風格的喜愛，也預示著他未來的作品可能會走向R&B或騷靈音樂路線，為香港樂壇注入新的活力。
潛在的演藝機會
除了音樂之外，劉晨睎的外形條件也為他開啟了通往演戲和模特兒領域的大門。ViuTV近年積極開拍自家劇集，為《全民造星》系列的畢業生提供了大量演出機會。劉晨睎若能展現出表演潛力，未來極有可能參與劇集拍攝，成為一名影視歌三棲的全方位藝人。