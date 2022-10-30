「無綫御用二世祖」劉永健低調復出被諷發福變老 嬲爆連環拍片反擊
劉永健發福老態盡現低調復出
劉永健由今年開始開設抖音帳戶，最近更經常拍片更新帳戶動態。他的影片大多都是和以前的劇集角色有關，如扮演《十月初五的月光》的萬沛祺的當年對白，又分享《尋秦記》拍攝花絮。最新上載的片段便是分享他在《尋秦記》其中一幕曾經掌摑林峯，原來當時劇本並沒有要求掌摑林峯。不過導演覺得加上掌摑這一幕會令畫面比較好看，才有這一幕的誕生。
網民嘲蒼老:「歲月是把殺豬刀」
不過他現今的外表和當年相比明顯發福又變老，大部份網民都留言指自己還停留在劉永健當年拍劇年輕俊美的時候，甚至有部份網民指自己不認得劉永健。另外也有網民嘲笑劉永健蒼老「你幾歲啦？怎麼變這麼老」、「歲月是把殺豬刀」、「老咗同錢小豪有幾分相似」。
嬲爆拍片反擊
不過劉永健先後拍兩條片反擊，先拍片以外貌年紀不是問題，以保持良好和年輕心態來為自己平反，並反擊一班網民的留言。後來就拍片直接以「你去當你的網絡水軍，你去當你的杠精、你去當你的鍵盤吧。」來指責網民。
劉永健原來為星二代
今年51歲的劉永健父親是知名動作導演劉家榮、伯父是揚名國際的武術家劉家良。自1995年加入無綫電視後，便多扮演一些二世祖的角色，被網民封為御用二世祖。他扮演的角色深入民心，包括《十月初五的月光》的萬沛祺、《尋秦記》少原君、《花木蘭》的徐三綱等。
一事感不尊重拒拍劇退出娛圈
不過他自2011年拍攝《七號差館》後便離開無綫，北上發展。他接受商業電台訪問時表示當時因為無綫叫他回港拍《衝上雲霄》，而監製更向他表示角色戲份不少，而且有感情戲。但最後角色只變成小配角，感情戲都被刪減了。之後到機場拍外境時，工作人員沒有為他申請證件，令他感到不被專重，最後他便不再接無綫的劇集。後來更專心經營他的飲食生意，他現時為灣仔一間日式居酒屋「昭和食堂」的老闆。該食肆曾獲日本放送協會採訪。
和唐文龍陷斷背疑雲
劉永健和唐文龍因為一起拍攝《十月初五的月光》而認識，二人因為合資開設日本餐廳，又曾被拍到一起出入超市而被傳斷背。不過唐文龍早前在ViuTV《友枱VIP》成節目嘉賓時就澄清，其實當年只是因為劉永健教唐文龍追女仔才會一起行超市，不過傳聞不脛而走，甚至連唐文龍遠在美國的父母都打電話來問唐文龍性取向有變。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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