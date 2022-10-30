「無綫御用二世祖」劉永健低調復出被諷發福變老 嬲爆連環拍片反擊

無綫前藝人劉永健自從2011年便退出娛樂圈專心經營飲食生意，直至2019年獲ViuTV邀請拍攝綜藝節目《友枱VIP》後再出現在大眾視線。而最近劉永健頻頻更新抖音，疑似為復出做準備。不過他的外表被網民嘲蒼老，令他拍片為此解釋。