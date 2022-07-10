絲打圍爐 │ 劉沛蘅Hillary原來係夜場老手勁熟規矩 自揭醉後超噁心往事

擁有純純兔外表嘅劉沛蘅（Hillary），在ViuTV節目《膠戰》經常被暗示夜蒲經驗豐富兼酒量好，有諾士佛Lary之稱！日前她上楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的YouTube節目《絲打圍爐》,便直認夜店知識極豐富，更自揭飲醉後超噁心的往事！