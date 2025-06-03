中年好聲音3｜劉洋大膽問點樣去廁所 李金凱玄妙回應充滿想像空間！
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昨日（2日），周國豐在YouTube頻道「國豐百科」上載了一段訪問劉洋與李金凱的片段，二人在鏡頭前不斷鬥嘴，互動趣味十足。訪問尾聲時劉洋爆問金凱點樣去廁所，李金凱妙答夠大方又爆笑！
劉洋爆問私密問題 金凱玄妙回答超爆笑
訪問尾聲時，周國豐拋出一條即興題目：「如果只能問對方一條問題，你會問什麼？」金凱禮讓劉洋先問，結果劉洋突然皺眉思考一會，湊近金凱耳邊低聲問道：「我想問你，你上廁所是怎麼上的？」。
金凱愣了一下，隨即反問：「你是說大的還是小的？」劉洋坦承：「大的。」金凱聽罷秒懂，回應：「你是想知道怎麼擦屁股吧？」劉洋更直接回應：「對啊！」金凱面不改色地說：「這種東西，只可意會不可言傳啦。要不下次我上廁所時叫你一起來，我教你，但你手要借我擦，因為我也不能做給你看啊」，回答超爆笑。
李金凱大方自嘲：我也會好奇
李金凱回答過後，更主動爆料早前錄影時在廁所外也曾遇到其他人投以疑惑眼神。他笑言：「他們也會好奇我怎麼上的。」而劉洋則表示自己對此事特別感興趣。當周國豐問金凱會否覺得大家太無聊時，李金凱反而大方回應：「不會啊！如果我是你們，我也會想知道。」他更開玩笑說，下次真的會帶劉洋去廁所現場「示範」，大方又夠幽默！
網民大讚李金凱夠大方
不少網民看完訪問片段之後，都大讚金凱的態度正面夠大方，又指劉洋和金凱兩個大活寶的互動可愛，希望兩人能夠繼續帶正能量給網民：「劉洋大哥真是很温柔，很窩心，照顧金凱超好，好感動」、「李金凱雖然沒有雙臂，但他越來越有魅力，越來越吸引，單單散發正能量這點， 對許多不快樂的香港人來說太重要」、「這兩兄弟真係令人好舒服！希望可以聽到更多你們的故事」等。
訪問片段：
https://youtu.be/ZjrhequNMhs?si=M20vDns98-A0dWP5&t=1278
圖片來源：YouTube@國豐百科資料或影片來源：原文刊於新假期