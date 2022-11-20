超能使者｜劉穎鏇最新水著相再曝光 擺Pose零天份原來參考深田恭子：自己都有啲怕醜
劉穎鏇參考深田恭子擺性感Pose
今天（20日）官方在社交網站發布一條12秒全新相關預告片，並公開3大從未曝光的Open姐廣告畫面。預告片中看見劉穎鏇擺Pose甚有女神風範，但原來劉穎鏇雖然攞有模特兒身形，但閃在做出多個模特兒動作卻閃零天份，拍攝前更要專登找來日本女神深田恭子的寫真給劉穎鏇惡補。劉穎鏇笑說：「我覺得深田恭子好靚、係健康嘅Sexy，自己喺屋企試擺佢啲Pose時，我睇見自己都有啲怕醜。」
劉穎鏇被封「雨神」
性格保守的Tiffany坦言私下其實甚少性感打扮，故得悉要拍攝水著戲時也有點擔心：「我係缺少啲自信心，擔心各方面都達唔到大家要求。由於拍攝現場幕後人員唔少，初頭點都有啲怕醜，但拍咗大半日之後，加上大家都好保護我，好多動作都Make sure真係唔會走光至叫我做，令我愈拍愈放心。」
原來拍攝當日Tiffany一抵埗便落大雨，結果劇組要等足半小時才有工開，Jazz笑封Tiffany為「雨神」，並爆料指對方幾乎次次開工都落雨，Tiffany聞言「反擊」謂：「真係唔關我事，呢個係天氣問題，但我都唔介意大家開玩笑嘅。」
由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等人主演的《超能使者》接棒《美麗戰場》開播。近日TVB先後發佈了《超能使者》的預告片和製作特輯，其中劉穎鏇的出浴露背Look 及僅以毛巾蔽體的打鬥戲最為吸睛！
劉穎鏇出浴露背造型曝光
由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等人主演的《超能使者》在31日開播，早前無綫亦播出《超能使者》的製作特輯。在製作特輯中，劉穎鏇出浴露背造型曝光，僅以毛巾蔽體的劉穎鏇看上去亦非常牙煙。在接受訪問時，劉穎鏇透露：「因為條毛巾著唔實，所以服裝姐姐好貼心咁用線幫我縫好。」除此之外，網民亦紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉。劉穎鏇表示再開派遣都有特地跑步和控制飲食修身，自己在《超能使者》中的身形比選美時還要更瘦。
自爆因腿長多煩惱
繼《兄弟》之後再次做打女的劉穎鏇，在拍攝前接受一連串的武術特訓。她坦言自己的一雙長腿為自己帶來不少煩惱：「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功。」劉穎鏇又話全部打鬥戲都是親自上陣，再加上經常「零Pad」上陣，所以拍戲拍到周身瘀，但敬業的她笑言少少傷痕沒問題，只要能夠做好場戲就好有滿足感。監製也給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略