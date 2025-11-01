劉穎鏇韓國拍賣闖禍！語言不通亂叫價 130蚊掃250箱提子嚇呆洪永城？
廣告
無綫全新台慶綜藝《空運世一》今晚（1日）首播即爆出驚人畫面，主持劉穎鏇（Tiffany）在韓國一個水果拍賣會上，竟以130港元成功投得足足250箱提子，場面極度震撼！語言不通的她投得心頭好後一臉興奮，但身旁的洪永城卻瞬間O嘴，二人究竟如何處理這批天降巨提？節目中更有神秘嘉賓現身，令觀眾期待萬分！
《空運世一》首播即出事 劉穎鏇韓國拍賣亂叫價
在今晚播出的首集《空運世一》中，主持洪永城與劉穎鏇（Tiffany）遠赴韓國發掘當地特產。其中一個環節去到水果拍賣會，化身「好奇寶寶」的Tiffany雖然語言不通，但依然無懼挑戰，勇於嘗試舉手叫價，結果竟以130港元的超低價，成功投得250箱提子！投標成功的Tiffany表現得極度興奮，更向洪永城開心報喜：「恭喜你啊洪爺，我哋公司有好多水果食啊！」不過，面對如此大量的提子，洪永城當場嚇呆，露出難以置信的表情，究竟製作組最後如何解決這個「甜蜜的負擔」，絕對是今集一大看點。
視帝張振朗驚喜現身 劉穎鏇親自下廚重現「奪命CP」
節目除了拍賣環節夠晒刺激，更請來視帝張振朗驚喜現身，令他與Tiffany這對《奪命提示》的「奪命CP」再度合體！為了慰勞好友，Tiffany更親自下廚，為張振朗炮製香煎韓牛扒。她更溫馨提示問道：「你記唔記得你拍《奪命提示》嗰陣時，你講過食得最多嘅餐飯（嘢／Meal）係咩？」原來張振朗當年食得最多的就是牛扒配薯條，Tiffany的細心令張振朗大為感動，即場回應：「多謝你仲記得！」他更大讚Tiffany的廚藝出色，二人互動默契十足，火花四濺，粉絲絕對不能錯過。
洪永城劉穎鏇深入韓國 歎盡五星級韓牛
《空運世一》旨在帶領觀眾探索香港空運業的「世一」成就，首集洪永城和劉穎鏇就率先深入韓國。除了參與水果拍賣，他們更去到一家五星級的韓牛養殖場，品嚐頂級韓牛的滋味。向來識飲識食的「食家」洪永城更即場教路燒韓牛的秘訣：「只要燒到少少燶、有少少紅就即刻食，同埋見到啲油開始滲出嚟。」此外，二人還親身到果園採摘一年僅收成一次的粉嫩川中桃，全程投入體驗當地特產的魅力，為觀眾帶來最地道的資訊。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期