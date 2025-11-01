劉穎鏇韓國拍賣闖禍！語言不通亂叫價 130蚊掃250箱提子嚇呆洪永城？

無綫全新台慶綜藝《空運世一》今晚（1日）首播即爆出驚人畫面，主持劉穎鏇（Tiffany）在韓國一個水果拍賣會上，竟以130港元成功投得足足250箱提子，場面極度震撼！語言不通的她投得心頭好後一臉興奮，但身旁的洪永城卻瞬間O嘴，二人究竟如何處理這批天降巨提？節目中更有神秘嘉賓現身，令觀眾期待萬分！