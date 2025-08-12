網民討論「劉穎鏇嗰年輸俾冠軍啲咩呢？」3大致命原因曝光 重溫當年選美精華

現年31歲的劉穎鏇近年事業蒸蒸日上，以「打女」形象闖出一條血路，多次擔正主演劇集。近日，有網民在社交平台以「劉穎鏇當年輸冠軍輸在哪？」為題發文，隨即引發熱烈討論，不少人留言分析，指她當年因三大原因未能擊敗同屆冠軍馮盈盈。