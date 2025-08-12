網民討論「劉穎鏇嗰年輸俾冠軍啲咩呢？」3大致命原因曝光 重溫當年選美精華
網民分析劉穎鏇當年港姐大熱倒灶3大原因：
1. 太高、身形太壯碩
有網民分析指，身高達176cm的劉穎鏇在一眾參賽港姐中顯得格外突出，比當年冠軍馮盈盈高出足足10cm。加上她自美國回港，平日熱愛運動，身形難免較為健碩，與TVB一向偏好的港姐冠軍形象略有落差。
2.口才學歷不夠馮盈盈好
有網民指出，TVB一向傾向挑選學歷高、口才出眾的佳麗奪冠。雖然劉穎鏇畢業於名校亞利桑那州立大學（ASU）及加州大學河濱分校，但與出身傳統名門香港大學的馮盈盈相比，仍有一定距離。再加上劉穎鏇當時剛回流香港，口才表現自然不及馮盈盈流暢。
3. TVB想盡快起用劉穎鏇
最後，有網民提出，曾有傳聞指港姐冠軍在加冕後需前往不同地方履行相關安排，必須待大半年後才能拍劇或接工作，反而亞軍及季軍則可立即投入幕前工作。未出道前已具星味的劉穎鏇，或許因此被TVB相中，決定盡快力捧。事實上，港姐賽事結束後，她便火速獲派擔任《學是學非》主持，人氣亦隨之急升。
19歲劉穎鏇身材超吸睛 醒目回答C君刁難提問
19歲劉穎鏇2016年參選港姐被視為大熱，決賽當晚穿上藍色泳衣，豐滿上圍加上白滑長腿非常吸睛。當晚負責提問的司儀為Do姐鄭裕玲和農夫，Do姐就問到：「你要同C君結婚，但係你講想同一起同自己媽咪住，咁你要點說服C君」。
劉穎鏇就即刻話如果同媽媽一起住，可以等媽媽煮好嘢兩個人食。跟住C君就反駁指「如果有男人會肯同你媽咪住，得兩個原因，一係就冇錢交租，一係就根本鐘意你媽咪。」劉穎鏇就即刻話：「咁咪仲好，可以唔洗交租」C君又繼續反駁，指到時候生小朋友會好麻煩，劉穎鏇轉數快即回答：「咁可以搵媽媽湊，省下請Babysitting嘅錢」，夠曬淡定！
當晚睇到許廷鏗拍曬手掌
接著，C君就發揮其搞笑本能，反駁指：「我嗰好朋友6永啊，就係因為咁樣搬到離外母好遠啊」，搞到6永慌忙回應：「係因為我有錢交租」，笑到許廷鏗拍曬手掌，其他在場評審包括森美、洪永城、黃心穎都睇得好滿意，為當晚難得唔尷尬又搞笑的對答。
劉穎鏇成3料亞軍
劉穎鏇最後以大熱姿態贏得「亞軍」、「最上鏡小姐」和「現場最受歡迎佳麗獎」共3個獎項成3料亞軍。
劉穎鏇入行後獲力捧 超強Body榮升御用打女
2016年港姐兼三料亞軍的劉穎鏇一出道即被派做《學是學非》主持，2018年首次拍劇仲有得做台慶重頭劇《兄弟》第三女主角，女拳王角色硬淨有發揮，一出鏡更成為網民熱話。雖然曾經一度被捲入車震風波，但依然無損其上位之路，一連出演多套人氣劇集《超能使者》、《隱形戰隊》等，更在去年獲得「飛躍進步女藝員」一獎。
劉穎鏇入行7年 4度提名飛躍進步女藝員
連續四年提名飛躍進步女藝員的Tiffany，聽到頒獎嘉賓讀出自己的名字後來不及反應，但很快地便喜極而泣，下意識忍不住用手掩蓋著自己的喊樣。坐在另一枱的陳山聰馬上走到Tiffany身邊拍手支持，劉佩玥也主動送上擁抱祝賀她。她邊喊邊走，好不容易才平復心情走到頒獎禮台上。劉穎鏇領獎時已淚流滿面，她邊喊邊說：「原來眨眼我入行7年，多謝公司畀機會我喺劇集及綜藝，如果唔係有咁多機會，就冇咁多人認識劉穎鏇，多謝珍姐﹑樂小姐及曾先生，仲有山聰﹑阿Moon（劉佩玥），我知自己好多不足，好多謝文偉鴻，畀好多唔同角色我，畀觀眾見到我做到唔同角色，多謝爸爸媽媽，多謝佢哋無論如何都咁支持我。」