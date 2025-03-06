劉穎鏇曬逆天長腿落力打波險洩春光 網民力讚TVB現役最正小花

27歲劉穎鏇（Tiffany）2016年參選港姐奪亞軍後入行，劉穎鏇更憑住高挑兼fit爆身型成為TVB嘅「打女」之一。而劉穎鏇私底下其實仲係籃球好手，近日Tiffany就代表出席「TVB x 少年警訊慈善開年籃球友誼賽」，除咗在現場大騷球技外，曬逆天長腿落力打波嘅佢更獲讚TVB現役最正小花！