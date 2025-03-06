劉穎鏇曬逆天長腿落力打波險洩春光 網民力讚TVB現役最正小花

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27歲劉穎鏇（Tiffany）2016年參選港姐奪亞軍後入行，劉穎鏇更憑住高挑兼fit爆身型成為TVB嘅「打女」之一。而劉穎鏇私底下其實仲係籃球好手，近日Tiffany就代表出席「TVB x 少年警訊慈善開年籃球友誼賽」，除咗在現場大騷球技外，曬逆天長腿落力打波嘅佢更獲讚TVB現役最正小花！

劉穎鏇曬逆天長腿落力打波險洩春光

唔少網民都在社交平台紛紛曬出劉穎鏇打波時嘅英姿，Tiffany當日以一身清爽運動風造型大方騷長腿示人，不過當中熱身同等落場時嘅片段就引來唔少人擔心佢險洩春光！皆因劉穎鏇嘅籃球衫嘅衣袖十分寬鬆，因此每次做動作時都會睇到佢嘅打底，令網民都十分擔心劉穎鏇會唔會有走光嘅風險！

劉穎鏇 長腿 劉穎鏇近日代表出席「TVB x 少年警訊慈善開年籃球友誼賽」。（圖片來源：小紅書截圖）
劉穎鏇近日代表出席「TVB x 少年警訊慈善開年籃球友誼賽」。（圖片來源：小紅書截圖）
劉穎鏇 長腿 唔少網民都紛紛曬出劉穎鏇打波時嘅英姿，但係亦有人直言擔心劉穎鏇嘅衣袖太寬鬆會斜春光。（圖片來源：小紅書截圖）
唔少網民都紛紛曬出劉穎鏇打波時嘅英姿，但係亦有人直言擔心劉穎鏇嘅衣袖太寬鬆會斜春光。（圖片來源：小紅書截圖）
劉穎鏇 長腿 有網民指出劉穎鏇等落場時動作大啲都會睇見打底，因此擔心佢會有走光嘅風險！（圖片來源：小紅書截圖）
有網民指出劉穎鏇等落場時動作大啲都會睇見打底，因此擔心佢會有走光嘅風險！（圖片來源：小紅書截圖）

網民力讚TVB現役最正小花

雖然劉穎鏇險陷走光危機，但係佢騷長腿靚樣出鏡就引來唔少網民留言力讚：「TVB現役95小花裏最好看的」、「TVB有她真是撿到寶了」、「運動個樣好煞食」、「她是我覺得tvb最好看的，不是端莊的那種畫像型好看，是健康陽光的好看！」、「曾經看tvb她還是配角就注意到她了。之後火了一下最近沒甚麼看見她的作品，有顏啊有身高有演技！」

劉穎鏇 長腿 劉穎鏇向來係圈中嘅籃球女神之一。（圖片來源：ig@itstiffanylau）
劉穎鏇向來係圈中嘅籃球女神之一。（圖片來源：ig@itstiffanylau）
劉穎鏇 長腿 劉穎鏇不時都會大曬招牌長腿派福利。（圖片來源：ig@itstiffanylau）
劉穎鏇不時都會大曬招牌長腿派福利。（圖片來源：ig@itstiffanylau）
劉穎鏇 長腿 唔少網民都大讚劉穎鏇係TVB現役最正小花，更直言TVB有佢真係執到寶！（圖片來源：ig@itstiffanylau）
唔少網民都大讚劉穎鏇係TVB現役最正小花，更直言TVB有佢真係執到寶！（圖片來源：ig@itstiffanylau）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖、ig@itstiffanylau資料或影片來源：原文刊於新假期

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