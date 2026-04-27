「籃球女神」劉穎鏇重回球場 TVB兩大視帝領軍北上打波 最貴門票直逼「張學友演唱會」內場價

兩大視帝譚俊彥、張振朗即將率領TVB藝人軍團北上廣州，於5月1日晚上7時在天河體育中心體育館舉行「燃動奇跡·明星籃球嘉年華」。隨著活動正式官宣，門票價格亦同步曝光，由最低88元人民幣至最高1,880元人民幣不等，其中最貴門票價格直逼一線天王級演唱會水準。陣容中最令粉絲期待的「籃球女神」劉穎鏇將重回球場正式比賽，成為賽事一大看點，但天價門票卻引起網民激烈討論。