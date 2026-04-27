「籃球女神」劉穎鏇重回球場 TVB兩大視帝領軍北上打波 最貴門票直逼「張學友演唱會」內場價
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兩大視帝譚俊彥、張振朗即將率領TVB藝人軍團北上廣州，於5月1日晚上7時在天河體育中心體育館舉行「燃動奇跡·明星籃球嘉年華」。隨著活動正式官宣，門票價格亦同步曝光，由最低88元人民幣至最高1,880元人民幣不等，其中最貴門票價格直逼一線天王級演唱會水準。陣容中最令粉絲期待的「籃球女神」劉穎鏇將重回球場正式比賽，成為賽事一大看點，但天價門票卻引起網民激烈討論。
兩大視帝領軍北上廣州天河體育中心
今次嘉年華將於2026年五一黃金週期間舉行，陣容相當鼎盛。除了有譚俊彥及張振朗兩大視帝坐鎮外，名單中亦見多位運動健將，包括近年上位極快的何廣沛、羅天宇、張馳豪，以及女藝人戴祖儀。活動選址廣州天河體育中心體育館，正值內地五一黃金週假期，預料將吸引大批粉絲及觀眾入場觀戰。
劉穎鏇「籃球女神」重回球場成最大看點
最令粉絲期待的，莫過於曾是學界籃球好手的「籃球女神」劉穎鏇將參與今次賽事。她早年在《大步走》等劇集及綜藝節目中展現過出色的體育細胞，球技備受讚賞。今次重回球場進行正式比賽，不少粉絲都期待看到她在賽場上的英姿，成為整個嘉年華的一大亮點。劉穎鏇過往打籃球時舉手投腳都充滿魅力，相信今次表現同樣令人期待。
TVB官方正式宣布門票價格引爆討論
隨著TVB正式官宣活動詳情，門票價格亦同步在票務平台「大麥」上架。根據平台資料顯示，今次活動門票分為多個檔次，最平的「山頂位」僅需88元人民幣，性質偏向大眾化娛樂。然而最貴的1,880元人民幣門票則被指「票價驚人」，直逼一線天王級演唱會水準。參考目前周杰倫、陳奕迅或張學友等一線歌手在內地的巡迴演唱會，內場票價通常介乎1,680至2,580元人民幣。
網民質疑天價門票是否物有所值
TVB一場以競技為主的籃球嘉年華，內場票價竟直逼一線天王級別，令不少網民提出質疑。有網民留言表示「呢個價錢夠買兩場二線歌手演唱會」，亦有人問道「睇藝人打波定睇專業球賽？」部分網民認為價格過高，質疑是否物有所值。不過亦有支持者認為，能夠近距離觀看心愛藝人比賽，加上陣容豪華，票價尚算合理。隨著活動日期臨近，相信門票銷情將成為市場關注焦點。
圖片來源：小紅書、小紅書圖片、ig@itstiffanylau、小紅書截圖資料或影片來源：原文刊於新假期