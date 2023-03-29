隱形戰隊︱25歲劉穎鏇被網民封「御用賣肉妹」 成監製新寵套套劇賣性感！

25歲劉穎鏇近年成為當紅監製文偉鴻的新寵，每套由文偉鴻監製的劇集都會有性感造型登場，因此被觀眾封為「御用賣肉妹」。近日在TVB劇集《隱形戰隊》中，劉穎鏇集集都以小背心性感登場。有網民就於討論區留言表示替劉穎鏇感到不值，認為她學歷高、家境好，沒必要套套劇都只賣性感。