隱形戰隊︱25歲劉穎鏇被網民封「御用賣肉妹」 成監製新寵套套劇賣性感！
25歲劉穎鏇被封為「御用賣肉妹」
25歲劉穎鏇2016年選港姐入行，憑擔任《學是學非》和《3日2夜》主持成功彈起，隨後在多套劇集都以性感造型登場，包括在《兄弟》穿背心短褲大曬長腿；《踩過界II》中飾演被強姦的演員；《鐵拳英雄》穿蕾絲上衣出場；《超能使者》半裸大曬美背等，被網民封為TVB「御用賣肉妹」。
劉穎鏇泊到碼頭成監製新寵 套套大賣性感
劉穎鏇肯博肯捱近年喺TVB極速上位，成為當紅監製文偉鴻的御用女角，每次接拍監製文偉鴻的作品都必定大賣性感，包括《鐵拳英雄》、《超能使者》與《隱形戰隊》。監製文偉鴻已開拍的《奪命提示》也表示會繼續起用劉穎鏇擔任要角，更曾公開表示給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」看來劉穎鏇已坐穩新晉動作花旦之位，大把前途。
網民戥唔抵：背景唔差因乜留喺TVB
浮沉多年的劉穎鏇終於憑性感角色成功上位，不過不少網民都替她感到不值：「明明佢background唔差，因乜要留係tvb」、「做乜角色都係咁樣著」、「唔做明星都可以做下kol嘅，佢又有兩個學位，細個又係外國大」、「佢原本就有家底，唔愁衣食」。
曾被傳為富二代 實質上半工讀供自己讀大學
雖然劉穎鏇從參選港姐時已經被傳為富二代，但她事後多次出面否認。曾表示自己剛回流香港時曾寄住於親友家，之後又因為要半工讀大學學位，所以沒法給家人家用。在接受訪問時，劉穎鏇表示希望可以盡快成功，能夠有足夠能力給予父母過上舒適生活。
《隱形戰隊》小背心件件顏色鮮艷搶眼
劉穎鏇於《隱形戰隊》為了配合劇中角色需要而操練出女性極限10%體脂，觀眾更發現套劇播了一半，劉穎鏇的造型集集都穿小背心，目測接近10件，顏色應有盡有件件都好鮮艷，而且幾乎集集都有劉穎鏇身穿貼身衫跑步的戲份，監製文偉鴻(Jazz)似乎有意營造這些震懾觀眾眼球的場面。
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