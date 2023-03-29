劉穎鏇

隱形戰隊︱25歲劉穎鏇被網民封「御用賣肉妹」 成監製新寵套套劇賣性感！

最新娛聞
東方新地

廣告

25歲劉穎鏇近年成為當紅監製文偉鴻的新寵，每套由文偉鴻監製的劇集都會有性感造型登場，因此被觀眾封為「御用賣肉妹」。近日在TVB劇集《隱形戰隊》中，劉穎鏇集集都以小背心性感登場。有網民就於討論區留言表示替劉穎鏇感到不值，認為她學歷高、家境好，沒必要套套劇都只賣性感。

劉穎鏇 近日劉穎鏇在TVB劇集《隱形戰隊》中集集以小背心出場，吸引一班網民和觀眾眼球。
近日劉穎鏇在TVB劇集《隱形戰隊》中集集以小背心出場，吸引一班網民和觀眾眼球。（圖片來源：[email protected]

25歲劉穎鏇被封為「御用賣肉妹」

25歲劉穎鏇2016年選港姐入行，憑擔任《學是學非》和《3日2夜》主持成功彈起，隨後在多套劇集都以性感造型登場，包括在《兄弟》穿背心短褲大曬長腿；《踩過界II》中飾演被強姦的演員；《鐵拳英雄》穿蕾絲上衣出場；《超能使者》半裸大曬美背等，被網民封為TVB「御用賣肉妹」。

劉穎鏇 剛開始喺《兄弟》都只係露小蠻腰。
剛開始喺《兄弟》都只係露小蠻腰。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉穎鏇 《踩過界II》飾演被性侵的女演員，場場戲都非常落力。
《踩過界II》飾演被性侵的女演員，場場戲都非常落力。（圖片來源：TVB《踩過界II》截圖）
劉穎鏇 喺《鐵拳英雄》就以蕾絲上衣出場。
喺《鐵拳英雄》就以蕾絲上衣出場。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》截圖）
劉穎鏇 《超能使者》開始上位，場場都以性感打扮示人。
《超能使者》開始上位，場場都以性感打扮示人。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
劉穎鏇 劉穎鏇被鏡頭高炒，美好身材盡現。
《隱形戰隊》中就場場戲都穿小背心，繼續大曬驚人身形。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

劉穎鏇泊到碼頭成監製新寵 套套大賣性感

劉穎鏇肯博肯捱近年喺TVB極速上位，成為當紅監製文偉鴻的御用女角，每次接拍監製文偉鴻的作品都必定大賣性感，包括《鐵拳英雄》、《超能使者》與《隱形戰隊》。監製文偉鴻已開拍的《奪命提示》也表示會繼續起用劉穎鏇擔任要角，更曾公開表示給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」看來劉穎鏇已坐穩新晉動作花旦之位，大把前途。

劉穎鏇 劉穎鏇肯博肯捱近年極速上位，成為當紅監製文偉鴻Jazz的御用女角，被眼尖的網民發現每次接拍監製文偉鴻的作品都必定大賣性感。
劉穎鏇肯博肯捱近年極速上位，成為當紅監製文偉鴻Jazz的御用女角，被眼尖的網民發現每次接拍監製文偉鴻的作品都必定大賣性感。（圖片來源：[email protected]

網民戥唔抵：背景唔差因乜留喺TVB

浮沉多年的劉穎鏇終於憑性感角色成功上位，不過不少網民都替她感到不值：「明明佢background唔差，因乜要留係tvb」、「做乜角色都係咁樣著」、「唔做明星都可以做下kol嘅，佢又有兩個學位，細個又係外國大」、「佢原本就有家底，唔愁衣食」。

劉穎鏇
（圖片來源：網民留言截圖）
劉穎鏇
（圖片來源：網民留言截圖）
劉穎鏇
（圖片來源：網民留言截圖）
劉穎鏇
（圖片來源：網民留言截圖）

​​曾被傳為富二代 實質上半工讀供自己讀大學

雖然​​劉穎鏇從參選港姐時已經被傳為富二代，但她事後多次出面否認。曾表示自己剛回流香港時曾寄住於親友家，之後又因為要半工讀大學學位，所以沒法給家人家用。在接受訪問時，劉穎鏇表示希望可以盡快成功，能夠有足夠能力給予父母過上舒適生活。

劉穎鏇 ​​劉穎鏇從參選港姐時已經被傳為富二代，不過她事後出面否認，表示憑自己半工讀完成大學學位。
​​劉穎鏇從參選港姐時已經被傳為富二代，不過她事後出面否認，表示憑自己半工讀完成大學學位。（圖片來源：TVB 截圖）

《隱形戰隊》小背心件件顏色鮮艷搶眼

劉穎鏇於《隱形戰隊》為了配合劇中角色需要而操練出女性極限10%體脂，觀眾更發現套劇播了一半，劉穎鏇的造型集集都穿小背心，目測接近10件，顏色應有盡有件件都好鮮艷，而且幾乎集集都有劉穎鏇身穿貼身衫跑步的戲份，監製文偉鴻(Jazz)似乎有意營造這些震懾觀眾眼球的場面。

劉穎鏇 劉穎鏇操得咁鬥fit，著背心先可以突出優點。
劉穎鏇操得咁鬥fit，著背心先可以突出優點。（圖片來源：無綫影片截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、《踩過界II》截圖、《鐵拳英雄》截圖、《超能使者》截圖、《隱形戰隊》截圖、[email protected]、網民留言截圖、TVB截圖

讀者留言

熱門文章

 