萬千星輝賀台慶2024｜劉美君重返TVB獻唱經典金曲 分享最新近況
廣告
劉美君台慶｜11月19號晚，TVB台慶盛事吸引了眾多嘉賓重返舊地，其中最受矚目的一位便是59歲劉美君。她已經有一段時間未在香港的螢幕上亮相，這次她在「聲夢好聲音」環節中帶領後輩們演唱了她的經典金曲《愛是無涯》和《最後一夜》，讓觀眾們沉浸在懷舊的情懷中。
萬千星輝賀台慶2024目錄
劉美君台慶｜劉美君重返TVB獻唱經典金曲
當晚的表演不僅有劉美君的精彩演出，還包括了多位新生代歌手的多語言演繹。古淖文German、周吉佩、張馳豪Aska、何晉樂Rock等人分別用日文和中文演唱了《愛的故事上集》。彭家賢Zayden和冼靖峰Archie也用日文和中文合唱了《衝動點唱》，而顏志恆Benson、譚輝智、劉威煌、陳俞霏則用泰文和中文演繹了《失戀》。
劉美君台慶｜劉美君分享最新近況
劉美君表示，雖然已經很久沒有回到TVB，但這次回來感覺非常熟悉。她透露是因為志偉的邀請，她才決定參與這次的台慶：「我下月60喇，覺得咁樣幾代一齊好warm。」劉美君在接受訪問時表示，她一直保持健康的祕訣是持續運動，並在鏡頭前展示了她保持健康的成果。
圖片來源：TVB