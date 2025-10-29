「劉半仙」劉錫明解封35年謎團！遠走台灣非因女星被封殺 驚爆神準預言鄭秀文林心如爆紅之路？
劉錫明親解35年謎團 驚爆遠走台灣真相
在節目中，劉錫明憶述起1994年突然離開香港電視圈，轉往台灣發展的轟動往事。多年來坊間一直流傳，指他因與某女歌星的關係而觸怒高層，慘遭封殺才被迫遠走他鄉。事隔35年，劉錫明終於平反，他嚴肅地表示：「我並唔係被封殺，唔可以喺香港係運，嗰年係94年，甲戌年甲戌月，我自己係甲辰年，係冲大運，一辰冲三戌，所以一冲，就沖去台灣。」他解釋當年命格相沖，必須離開香港，恰巧當時台劇《深閨夢裏情》臨時換角，他便順勢接下男主角一職，一切彷彿是命運的安排，而非外界所揣測的恩怨情仇。
拜失明師傅學藝 神準預言父親離世成契機
原來劉錫明之所以深信命理，源於一段發生在1989年的經歷。他透露當年離開華星唱片後，機緣巧合下認識了一位在深水埗為人算命的失明伍師傅。當時師傅已七十多歲，卻一語道破他的命途，直言：「89年係我嘅關鍵年，上半年會好差，仲特別叫我多啲陪爸爸。」劉錫明當時半信半疑，豈料一個月後，劉爸爸竟因心臟病發突然離世，讓他悲痛欲絕之餘，也對命理之說感到震驚。此事成為他鑽研術數的契機，隨後更拜伍師傅為師，開始學習紫微斗數及子平八字，至今已有超過20年經驗。
劉錫明點石成金 預言鄭秀文林心如爆紅
劉錫明學有所成後，雖然堅持不以此為生財工具，但亦曾為圈中好友指點迷津，當中更有兩次神級預言。他憶述曾帶一位《新秀歌唱大賽》的師妹去見伍師傅，師傅當時只贈了兩句：「你出年就紅，一生無大起伏。」主持人梁思浩補充，這位師妹如今已是樂壇天后，翻查資料正是遲劉錫明一屆參賽的鄭秀文。另外，劉錫明在1996年與林心如合作時，曾為對方算命，結果令他大吃一驚：「見到佢唔止有10年大運，仲將累積20年嘅好運，一次過爆發出來，會係想像唔到嘅局面。」結果第二年，林心如就憑《還珠格格》一炮而紅，紅遍亞洲，印證了他的驚人預言。
劉錫明堅拒術數搵食 全因怕「五弊三缺」
雖然劉錫明在圈中被譽為「劉半仙」，術數造詣備受肯定，但他卻堅決拒絕以此作為職業。他在節目中解釋了背後的原因，表情嚴肅地表示，此乃師傅的告誡，因為洩露天機是有代價的。他解釋：「用術數搵食，會有五弊三缺：鳏、寡、孤、獨、殘，所以決定唔做。」他認為這五種缺陷是對命理師的懲罰，因此他寧願將其視為興趣及幫助朋友的工具，也不願冒著影響自身或家庭的風險來賺錢。這種對命理的敬畏之心，也讓他的「劉半仙」稱號更添幾分傳奇色彩。