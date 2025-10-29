「劉半仙」劉錫明解封35年謎團！遠走台灣非因女星被封殺 驚爆神準預言鄭秀文林心如爆紅之路？

久未露面的「劉半仙」劉錫明，昨晚（28日）現身靈異節目《直播靈接觸》，首度親自解封塵封長達35年的謎團！當年事業如日方中卻突然遠赴台灣發展，外界盛傳他因某女星而被封殺，場面尷尬。劉錫明在節目中斷然否認，更驚爆背後真相竟與術數有關，甚至曾為兩大天后級女星指點迷津，究竟當年發生了甚麼事？