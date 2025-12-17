《愛．回家》型男冇工開做搬運工 親揭交租養車真相

30歲劉頌鵬憑《愛．回家》Sam一角成功入屋後，豈料面對影視寒冬竟要淪落到啟德方艙醫院做搬運工人維生。這位曾參演《巨塔之后》和《新聞女王2》的陽光型男，近日親自曝光自己搬運工作的真實情況，坦言要靠雙手賺錢應付交租和養車開支，更將兼職當作「扮演不同角色」來自我安慰，令人不禁感嘆娛樂圈的現實殘酷。