《愛．回家》型男冇工開做搬運工 親揭交租養車真相
劉頌鵬親揭搬運工真相交租養車壓力大
劉頌鵬在社交平台上毫不避諱地分享自己的兼職生活，坦承面對經濟壓力的無奈。他表示「現在經濟不好不是每日有通告，要面對生活﹑交租﹑保養汽車的壓力，難免有時候都很惆悵，不過我深信方法總比困難多，所以我有時間都會兼職就作當是扮演不同的角色，我這次嘅角色就是一個搬運工人。」這番話道盡了小演員在影視寒冬下的生存困境，從昔日在螢幕前的光鮮亮麗，到如今要在方艙醫院搬運家具維生，前後對比令人唏噓。
方艙醫院搬運工作內幕首度曝光
劉頌鵬詳細解釋了自己在啟德方艙醫院的工作內容，原來這個地方正進行大規模改建。他透露「這一個地方其實是以前疫情嘅時候，臨時搭建的醫院，疫情過後這裡將改建成為青年旅社及青年藝術文化交流空間，所以臨時每一個單位的家具﹑日用品都需要拆卸和清除，然後再添置新家具。」從他的描述可見，這份工作需要大量體力勞動，要將舊有設施全部拆卸清理，工作強度相當高，與他在《愛．回家》中的陽光形象形成強烈對比。
劉頌鵬正面回應網民鼓勵約定頂峰見
面對自己的處境，劉頌鵬展現出驚人的正面態度，他在工作後感慨地說「很開心在這個地方留下我很多嘅腳毛，還有汗水，上天不會辜負每一個努力嘅人，向所有為夢想奔跑的人致敬，你們並不孤單，約定大家將來在頂峰見。」這番話感動了不少網民，紛紛在留言區給予他鼓勵和支持。有網民留言「加油！相信你一定會成功」、「真正的男子漢，為夢想而努力」，也有人讚賞他的誠實和勇氣，認為他沒有因為要維持形象而隱瞞兼職工作。
網民熱議劉頌鵬兼職搬運工引發同情
劉頌鵬公開兼職搬運工的消息在網上引起熱烈討論，不少網民對他的遭遇表示同情和理解。有網民留言「做人要實際，有工作總好過坐喺屋企等」、「佢咁樣做法好正面，值得尊敬」，也有人感嘆「而家啲藝人真係好辛苦，冇戲拍就要搵其他工作維生」。部分網民更分享自己在經濟困難時期的經歷，認為劉頌鵬的做法值得學習。不過也有聲音質疑，認為他公開兼職工作是否為了博取同情和關注，但大部分網民都對他的誠實態度給予正面評價。